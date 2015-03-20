Волинським бійцям збирають кошти на тепловізор

Волинським бійцям збирають кошти на тепловізор
Військові з Нововолинської громади, які виконують бойові завдання у найгарячіших точках країни, захищаючи нас від ворога та забезпечуючи завтрашній день, просять підтримки та допомоги у земляків.

Про це пише БУГ.

Хлопці несуть службу в окремому батальйоні спецпризначення.

Вартість тепловізора, на який збирають кошти – 66 600 гривень.

Розголос про збір на тепловізор оголосили матері та дружини вояків, які проживають та працюють на території Нововолинської громади. Зі слів жінок, раніше для військових скуповували усе власними силами, проте наразі сума для родин просто неосяжна.

Усе спорядження, зокрема тепловізор, є необхідним для виконання бойових завдань та захисту населення від ворога. Адже кожному зрозуміло – росіяни втратили свою людяність та намагаються стерти Україну і наш народ з лиця землі.

Будь-яка сума наблизить наших земляків до купівлі необхідного спорядження. Підтримайте воїнів з Нововолинська та долучіться до збору коштів на тепловізор. Спільними зусиллями, разом до перемоги!

Реквізити банківської карти матері одного з військових:

Картка Приватбанку: 4731 2196 4914 7463 – Людмила Фесюк

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Теги: тепловізор, Нововолинськ, бійці, збирають кошти
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