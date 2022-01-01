Курс валют у Луцьку 13 липня
Сьогодні, 09:00
13 липня готівковий курс долара становить 36,40, продають його за 37,30.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 36,30, а продають - за 37,50.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,90, а купують - за 7,80.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 36,30, а продають - за 37,50.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,90, а купують - за 7,80.
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