Курс валют у Луцьку 13 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 36,30, а продають - за 37,50.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,90, а купують - за 7,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 липня готівковий курс долара становить 36,40, продають його за 37,30.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 36,30, а продають - за 37,50.Щодо польського злотого, то його продають за 7,90, а купують - за 7,80.

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