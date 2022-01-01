«Ляпіс Трубєцкой» заспівав хіт «Воїни світла» українською та презентував кліп. ВІДЕО

«Ляпіс Трубєцкой» заспівав хіт «Воїни світла» українською та презентував кліп. ВІДЕО
Білоруська група "Ляпіс Трубецкой" презентувала кліп на свій культовий трек "Воїни світла". Цього разу музиканти переспівали пісню українською мовою.

Текст української версії написав український поет і письменник Сергій Жадан, - пише УНІАН.

"Всім воїнам світла і воїнам добра присвячується! У цей нелегкий для всіх нас час дуже важливо залишатися разом, залишатися сильними, справжніми воїнами! Саме тому ми вирішили порадувати наших друзів, наших братів і сестер піснею, яку Ви вже добре знаєте, ще з 2014 року. Але ми хочемо презентувати вам її на улюбленій нами і, я впевнений, багатьма з вас мові, а також у новій акустичній версії. Це пісня про свободу і любов, про боротьбу і віру і про перемогу добра над злом", – анонсував нову версію знаменитої пісні лідер групи Сергій Міхалок.



Раніше на російську версію пісні вже було випущено два кліпи. Перший, неофіційний, вийшов 1 березня 2014 року. У ньому використані кадри з Євромайдану та Революції Гідності. Він набрав 34 млн переглядів. Через кілька днів був випущений офіційний кліп, який набрав півмільйона переглядів.

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Теги: пісня, музика, Україна
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