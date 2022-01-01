В Україні створили реєстр олігархів

В Україні створили реєстр олігархів
В Україні уже створили реєстр олігархів, проте поки до нього ще нікого не внесено.

Наразі триває збір документів щодо олігархів та іншої інформації, щоб внести туди певних осіб. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, - пише ТСН.

"Цей процес йде, сам реєстр вже готовий, положення про реєстр затверджено. На сьогодні інституції, які мають право подавати (кандидатів, - ред.), обробляють документи", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, РНБО України затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський своїм указом ввів його у дію. Це Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів.

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Теги: Данілов, РНБО, Україна, реєстр
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