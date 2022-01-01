В Україні створили реєстр олігархів





Наразі триває збір документів щодо олігархів та іншої інформації, щоб внести туди певних осіб. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, - пише



"Цей процес йде, сам реєстр вже готовий, положення про реєстр затверджено. На сьогодні інституції, які мають право подавати (кандидатів, - ред.), обробляють документи", - пояснив Данілов.



Нагадаємо, РНБО України затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський своїм указом ввів його у дію. Це Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів.

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