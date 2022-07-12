Євросоюз може надати Україні 500 мільйонів євро допомоги

Євросоюз може надати Україні 500 мільйонів євро допомоги
Європейський Союз розглядає можливість надання Україні п’ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.

Про це на засіданні комітетів із оборони та зовнішньої політики Європейського парламенту заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно, - пише "Європейська правда".

Дослідження: 10 країн Європи надали Україні 100% обіцяної військової допомоги, Німеччина і США – менше 40%
"З початку вторгнення ми надали два мільярди євро військової допомоги Україні через Європейський фонд забезпечення миру, зокрема першу в історії можливість надання летальної зброї. І ми зараз обговорюємо можливість п’ятого траншу в розмірі 500 мільйонів євро", – сказав Санніно.

Він наголосив, що Європейський Союз "залишається сильним і єдиним перед лицем російської агресії", а також готовий координувати військову допомогу Україні у межах формату "Рамштайн".

Нагадаємо, наприкінці травня Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду забезпечення миру в розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням.

Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, Україна, ЄС, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Євросоюз може надати Україні 500 мільйонів євро допомоги
Сьогодні, 06:31
У місті на Волині для допомоги ЗСУ оголосили декаду борщу
Сьогодні, 05:29
Мультфільм «Мавка.Лісова пісня» покажуть у Канаді, країнах Європи та Африки
Сьогодні, 03:43
На Волині зловмисники «обчистили» будинок і винесли коштовностей на 50 тисяч
Сьогодні, 02:17
«Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини
Сьогодні, 01:16
Схожі новини
«Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини «Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини
Сьогодні, 01:16
Канада відправить в Україну 39 броньованих машин Канада відправить в Україну 39 броньованих машин
09 липень, 06:31
Польща продовжить виплати допомог українським біженцям Польща продовжить виплати допомог українським біженцям
01 липень, 06:31
США виділить Україні ще 800 мільйонів доларів допомоги США виділить Україні ще 800 мільйонів доларів допомоги
01 липень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Євросоюз може надати Україні 500 мільйонів євро допомоги
Сьогодні, 06:31
 0
У місті на Волині для допомоги ЗСУ оголосили декаду борщу
Сьогодні, 05:29
 0
Мультфільм «Мавка.Лісова пісня» покажуть у Канаді, країнах Європи та Африки
Сьогодні, 03:43
 0
На Волині зловмисники «обчистили» будинок і винесли коштовностей на 50 тисяч
Сьогодні, 02:17
 0
«Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини
Сьогодні, 01:16
 0
Медіа
відео
1/8