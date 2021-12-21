Мультфільм «Мавка.Лісова пісня» покажуть у Канаді, країнах Європи та Африки

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» покажуть у франкомовних країнах Африки та Європи.Про це йдеться на сторінці мультфільму у фейсбуці.Universal Pictures Content Group придбали повний пакет прав на показ «Мавки» у Франції та усіх франкомовних країнах, зокрема, франкомовній Бельгії, Канаді, Швейцарії, Люксембурзі, Монако, франкомовній Африці та на території заморських володінь Франції.Компанія зосередить усі зусилля, щоб «Мавку» побачили в усіх куточках франкомовного світу, тому спочатку вони проведуть широкий кінотеатральний прокат нашого анімаційного фільму, згодом — відбудеться вихід на VOD-платформи, випуск DVD та показ на телебаченні.До дистрибуційного пакета Universal Pictures Content Group входять анімаційні франшизи «Бридкий я», «Співай», «Бебі бос», а відтепер — і «Мавка».Нагадаємо, що права на показ «Мавки» вже продано на більш ніж 20 міжнародних територій. Нещодавно до цього списку додалась Скандинавія, а також Греція та Монголія — угоди щодо прем'єри фільму в цих країнах були укладені під час цьогорічного Каннського кіноринку. Продовжуємо працювати над тим, щоб «Мавку» побачили всюди, де це можливо.