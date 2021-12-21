Мультфільм «Мавка.Лісова пісня» покажуть у Канаді, країнах Європи та Африки
Сьогодні, 03:43
Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» покажуть у франкомовних країнах Африки та Європи.
Про це йдеться на сторінці мультфільму у фейсбуці.
Universal Pictures Content Group придбали повний пакет прав на показ «Мавки» у Франції та усіх франкомовних країнах, зокрема, франкомовній Бельгії, Канаді, Швейцарії, Люксембурзі, Монако, франкомовній Африці та на території заморських володінь Франції.
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Компанія зосередить усі зусилля, щоб «Мавку» побачили в усіх куточках франкомовного світу, тому спочатку вони проведуть широкий кінотеатральний прокат нашого анімаційного фільму, згодом — відбудеться вихід на VOD-платформи, випуск DVD та показ на телебаченні.
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До дистрибуційного пакета Universal Pictures Content Group входять анімаційні франшизи «Бридкий я», «Співай», «Бебі бос», а відтепер — і «Мавка».
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Нагадаємо, що права на показ «Мавки» вже продано на більш ніж 20 міжнародних територій. Нещодавно до цього списку додалась Скандинавія, а також Греція та Монголія — угоди щодо прем'єри фільму в цих країнах були укладені під час цьогорічного Каннського кіноринку. Продовжуємо працювати над тим, щоб «Мавку» побачили всюди, де це можливо.
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Про це йдеться на сторінці мультфільму у фейсбуці.
Universal Pictures Content Group придбали повний пакет прав на показ «Мавки» у Франції та усіх франкомовних країнах, зокрема, франкомовній Бельгії, Канаді, Швейцарії, Люксембурзі, Монако, франкомовній Африці та на території заморських володінь Франції.
⠀
Компанія зосередить усі зусилля, щоб «Мавку» побачили в усіх куточках франкомовного світу, тому спочатку вони проведуть широкий кінотеатральний прокат нашого анімаційного фільму, згодом — відбудеться вихід на VOD-платформи, випуск DVD та показ на телебаченні.
⠀
До дистрибуційного пакета Universal Pictures Content Group входять анімаційні франшизи «Бридкий я», «Співай», «Бебі бос», а відтепер — і «Мавка».
⠀
Нагадаємо, що права на показ «Мавки» вже продано на більш ніж 20 міжнародних територій. Нещодавно до цього списку додалась Скандинавія, а також Греція та Монголія — угоди щодо прем'єри фільму в цих країнах були укладені під час цьогорічного Каннського кіноринку. Продовжуємо працювати над тим, щоб «Мавку» побачили всюди, де це можливо.
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