На Волині зловмисники «обчистили» будинок і винесли коштовностей на 50 тисяч
Сьогодні, 02:17
У мешканки міста Горохів обікрали будинок. Зловмисники поцупили золоті прикраси.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
39-річна господиня не відразу зауважила зникнення дорогоцінностей.
Дві обручки, сережки, ланцюжок горохівчанка зберігала а шафі – місці, звідкіля крадії зазвичай починають пошуки чогось дорогого. Також зловмисники вкрали золотий хрестик і кулон. Всього господині завдали збитків на суму 50 000 гривень.
Наразі особу зловмисника встановлюють працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
39-річна господиня не відразу зауважила зникнення дорогоцінностей.
Дві обручки, сережки, ланцюжок горохівчанка зберігала а шафі – місці, звідкіля крадії зазвичай починають пошуки чогось дорогого. Також зловмисники вкрали золотий хрестик і кулон. Всього господині завдали збитків на суму 50 000 гривень.
Наразі особу зловмисника встановлюють працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
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