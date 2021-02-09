На Волині зловмисники «обчистили» будинок і винесли коштовностей на 50 тисяч

На Волині зловмисники «обчистили» будинок і винесли коштовностей на 50 тисяч
У мешканки міста Горохів обікрали будинок. Зловмисники поцупили золоті прикраси.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

39-річна господиня не відразу зауважила зникнення дорогоцінностей.

Дві обручки, сережки, ланцюжок горохівчанка зберігала а шафі – місці, звідкіля крадії зазвичай починають пошуки чогось дорогого. Також зловмисники вкрали золотий хрестик і кулон. Всього господині завдали збитків на суму 50 000 гривень.

Наразі особу зловмисника встановлюють працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.

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Теги: Волинь, кримінал, поліція, Горохів
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