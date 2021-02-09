На Волині зловмисники «обчистили» будинок і винесли коштовностей на 50 тисяч





Про це повідомляє газета



39-річна господиня не відразу зауважила зникнення дорогоцінностей.



Дві обручки, сережки, ланцюжок горохівчанка зберігала а шафі – місці, звідкіля крадії зазвичай починають пошуки чогось дорогого. Також зловмисники вкрали золотий хрестик і кулон. Всього господині завдали збитків на суму 50 000 гривень.



Наразі особу зловмисника встановлюють працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мешканки міста Горохів обікрали будинок. Зловмисники поцупили золоті прикраси.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" 39-річна господиня не відразу зауважила зникнення дорогоцінностей.Дві обручки, сережки, ланцюжок горохівчанка зберігала а шафі – місці, звідкіля крадії зазвичай починають пошуки чогось дорогого. Також зловмисники вкрали золотий хрестик і кулон. Всього господині завдали збитків на суму 50 000 гривень.Наразі особу зловмисника встановлюють працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.

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