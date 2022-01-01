У місті на Волині для допомоги ЗСУ оголосили декаду борщу





Програма декади «Український борщ – нашим захисникам» містить чимало заходів, які відбуватимуться щодня. Про це повідомляє



У програмі декади:



- безплатне частування борщем (щодня, з 13.00 до 15.00 години);

- майстер-клас з приготування борщу для усіх охочих;

- завершальна дегустація короля української кухні-борщу (24 липня);

- конкурс кухарів з нагородженням (24 липня);

- збір коштів на потреби ЗСУ;

- частування борщем добровольців, залучених у виготовленні маскувальних сіток у волонтерському центрі «Крила матері».



Усіх мешканців міста і району, а також наших воїнів-захисників та переселенців господарі закладу ТКЦ «Княгині Ольги» запрошують на організаційний початок Декади борщу 14 липня о 13.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі з 14 по 24 липня торгово-культурний центр «Княгині Ольги» проведе Декаду українського борщу задля наближення перемоги України.Програма декади «Український борщ – нашим захисникам» містить чимало заходів, які відбуватимуться щодня. Про це повідомляє Район.Володимир , посилаючись на власників закладу – Оксану і Сергія Веремчуків.У програмі декади:- безплатне частування борщем (щодня, з 13.00 до 15.00 години);- майстер-клас з приготування борщу для усіх охочих;- завершальна дегустація короля української кухні-борщу (24 липня);- конкурс кухарів з нагородженням (24 липня);- збір коштів на потреби ЗСУ;- частування борщем добровольців, залучених у виготовленні маскувальних сіток у волонтерському центрі «Крила матері».Усіх мешканців міста і району, а також наших воїнів-захисників та переселенців господарі закладу ТКЦ «Княгині Ольги» запрошують на організаційний початок Декади борщу 14 липня о 13.00.

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