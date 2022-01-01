У місті на Волині для допомоги ЗСУ оголосили декаду борщу
Сьогодні, 05:29
У Володимирі з 14 по 24 липня торгово-культурний центр «Княгині Ольги» проведе Декаду українського борщу задля наближення перемоги України.
Програма декади «Український борщ – нашим захисникам» містить чимало заходів, які відбуватимуться щодня. Про це повідомляє Район.Володимир, посилаючись на власників закладу – Оксану і Сергія Веремчуків.
У програмі декади:
- безплатне частування борщем (щодня, з 13.00 до 15.00 години);
- майстер-клас з приготування борщу для усіх охочих;
- завершальна дегустація короля української кухні-борщу (24 липня);
- конкурс кухарів з нагородженням (24 липня);
- збір коштів на потреби ЗСУ;
- частування борщем добровольців, залучених у виготовленні маскувальних сіток у волонтерському центрі «Крила матері».
Усіх мешканців міста і району, а також наших воїнів-захисників та переселенців господарі закладу ТКЦ «Княгині Ольги» запрошують на організаційний початок Декади борщу 14 липня о 13.00.
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Програма декади «Український борщ – нашим захисникам» містить чимало заходів, які відбуватимуться щодня. Про це повідомляє Район.Володимир, посилаючись на власників закладу – Оксану і Сергія Веремчуків.
У програмі декади:
- безплатне частування борщем (щодня, з 13.00 до 15.00 години);
- майстер-клас з приготування борщу для усіх охочих;
- завершальна дегустація короля української кухні-борщу (24 липня);
- конкурс кухарів з нагородженням (24 липня);
- збір коштів на потреби ЗСУ;
- частування борщем добровольців, залучених у виготовленні маскувальних сіток у волонтерському центрі «Крила матері».
Усіх мешканців міста і району, а також наших воїнів-захисників та переселенців господарі закладу ТКЦ «Княгині Ольги» запрошують на організаційний початок Декади борщу 14 липня о 13.00.
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