«Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини
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Міністр оборони України Олексій Резніков та міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 12 липня обговорили постачання німецькою стороною озброєння для України.
Про це повідомив Резніков у Twitter, - пише "Громадське".
«У мене була плідна онлайн-зустріч із моєю німецькою колегою... Ми обговорили надання Німеччиною озброєння для України, яке зміцнить наші оборонні можливості. Дякуємо нашим німецьким партнерам за незмінну відданість у підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом», — написав міністр.
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Про це повідомив Резніков у Twitter, - пише "Громадське".
«У мене була плідна онлайн-зустріч із моєю німецькою колегою... Ми обговорили надання Німеччиною озброєння для України, яке зміцнить наші оборонні можливості. Дякуємо нашим німецьким партнерам за незмінну відданість у підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом», — написав міністр.
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