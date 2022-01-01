«Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини





Про це повідомив Резніков у Twitter, - пише



«У мене була плідна онлайн-зустріч із моєю німецькою колегою... Ми обговорили надання Німеччиною озброєння для України, яке зміцнить наші оборонні можливості. Дякуємо нашим німецьким партнерам за незмінну відданість у підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом», — написав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони України Олексій Резніков та міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 12 липня обговорили постачання німецькою стороною озброєння для України.Про це повідомив Резніков у Twitter, - пише "Громадське" «У мене була плідна онлайн-зустріч із моєю німецькою колегою... Ми обговорили надання Німеччиною озброєння для України, яке зміцнить наші оборонні можливості. Дякуємо нашим німецьким партнерам за незмінну відданість у підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом», — написав міністр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію