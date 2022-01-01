«Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини

«Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини
Міністр оборони України Олексій Резніков та міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 12 липня обговорили постачання німецькою стороною озброєння для України.

Про це повідомив Резніков у Twitter, - пише "Громадське".

«У мене була плідна онлайн-зустріч із моєю німецькою колегою... Ми обговорили надання Німеччиною озброєння для України, яке зміцнить наші оборонні можливості. Дякуємо нашим німецьким партнерам за незмінну відданість у підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом», — написав міністр.

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Теги: зброя, Україна, Німеччина, допомога, війна
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