13 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 13 липня віряни святкують Собор дванадцяти апостолів.
День народження відзначають прессекретар фестивалю «Бандерштат» та волинського осередку «Народного контролю» Юлія Грищук, приватний нотаріус Тетяна Рачкова (на фото), головний балетмейстер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Володимир Замлинний.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Іван, Пилип та Хома.
Усім зичимо здоров’я, злагоди і достатку.
У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.
Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.
Помер 14 січня 2012 року у Луцьку.
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День народження відзначають прессекретар фестивалю «Бандерштат» та волинського осередку «Народного контролю» Юлія Грищук, приватний нотаріус Тетяна Рачкова (на фото), головний балетмейстер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Володимир Замлинний.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Іван, Пилип та Хома.
Усім зичимо здоров’я, злагоди і достатку.
У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.
Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.
Помер 14 січня 2012 року у Луцьку.
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