Словенія до кінця літа хоче домовитися з Німеччиною про передання Україні озброєння

Словенія до кінця літа хоче домовитися з Німеччиною про передання Україні озброєння
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що до кінця літа розраховує укласти з Німеччиною угоду про передання Україні озброєння радянського зразка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Що стосується кругового обміну зброєю, цей процес, на жаль, затягнувся через зміну уряду в нашій країні. Але ми рішуче за це взялися і вже передали Україні деякі танки. Для нас ці розмови не заборонені. Навіть навпаки. Ми прискоримо цей процес", – сказав Голоб на пресконференції в Берліні у вівторок.

Про угоду з обміну зброєю між Німеччиною і Словенією стало відомо ще наприкінці квітня. Згідно з нею, Словенія мала надати Україні танки Т-72 радянського виробництва, а натомість отримати більш сучасну німецьку військову техніку.


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Теги: Україна, допомога, Словенія, Німеччина, озброєння
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