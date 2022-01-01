У районі на Волині, який межує з Білоруссю, укріплюють лінію кордону. ФОТО





Про це розповіла Ольга Ващук.



Наразі вздовж прикордонної смуги копають рови. За допомогою спецтехніки насипають вали ґрунту на потенційно загрозливих напрямках. Також встановлюють бетонний паркан з дротом.



Зі слів керівниці районної військової адміністрації, роботи розпочали ще до початку повномасштабного вторгнення та вони триватимуть до перемоги України.



"Ситуація під контролем. Багато не можемо показувати, але, повірте, робимо все можливе для забезпечення належного захисту. Звісно відпрацьовуються різні алгоритми та сценарії, однак наразі причин для паніки немає", – говорить Ольга Ващук.



Яку саме протяжність кордону в межах Камінь-Каширського району вдалось укріпити та скільки це коштує, з метою безпеки, Ольга Ващук не прокоментувала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Камінь-Каширському районі на Волині, який межує із Білоруссю, укріплюють лінію кордону.Про це розповіла Суспільному голова Камінь-Каширської районної військової адміністраціїНаразі вздовж прикордонної смуги копають рови. За допомогою спецтехніки насипають вали ґрунту на потенційно загрозливих напрямках. Також встановлюють бетонний паркан з дротом.Зі слів керівниці районної військової адміністрації, роботи розпочали ще до початку повномасштабного вторгнення та вони триватимуть до перемоги України."Ситуація під контролем. Багато не можемо показувати, але, повірте, робимо все можливе для забезпечення належного захисту. Звісно відпрацьовуються різні алгоритми та сценарії, однак наразі причин для паніки немає", – говорить Ольга Ващук.Яку саме протяжність кордону в межах Камінь-Каширського району вдалось укріпити та скільки це коштує, з метою безпеки, Ольга Ващук не прокоментувала.

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