У районі на Волині, який межує з Білоруссю, укріплюють лінію кордону. ФОТО

У районі на Волині, який межує з Білоруссю, укріплюють лінію кордону. ФОТО
В Камінь-Каширському районі на Волині, який межує із Білоруссю, укріплюють лінію кордону.

Про це розповіла Суспільному голова Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук.

Наразі вздовж прикордонної смуги копають рови. За допомогою спецтехніки насипають вали ґрунту на потенційно загрозливих напрямках. Також встановлюють бетонний паркан з дротом.
У районі на Волині, який межує з Білоруссю, укріплюють лінію кордону. ФОТО

Зі слів керівниці районної військової адміністрації, роботи розпочали ще до початку повномасштабного вторгнення та вони триватимуть до перемоги України.

"Ситуація під контролем. Багато не можемо показувати, але, повірте, робимо все можливе для забезпечення належного захисту. Звісно відпрацьовуються різні алгоритми та сценарії, однак наразі причин для паніки немає", – говорить Ольга Ващук.

Яку саме протяжність кордону в межах Камінь-Каширського району вдалось укріпити та скільки це коштує, з метою безпеки, Ольга Ващук не прокоментувала.
У районі на Волині, який межує з Білоруссю, укріплюють лінію кордону. ФОТО

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Теги: кордон, Білорусь, укріплюють, Камінь-Каширський район
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