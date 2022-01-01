ЗСУ вже знищили 37 570 окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 37 570 (+100) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1 649 (+0) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3 832 (+3) од,

- артилерійських систем – 839 (+1) од,

- РСЗВ – 247 (+0) од,

- засобів ППО – 109 (+0) од,

- літаків – 217 (+0) од,

- гелікоптерів – 188 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2) од,

- крилатих ракет – 155 (+0) од,

- кораблів/катерів – 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 704 (+5) од,

- спеціальної техніки – 67 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 37 570 військових, 3 832 бойових броньованих машини та 839 артилерійських систем.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:- особового складу – близько 37 570 (+100) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 649 (+0) од,- бойових броньованих машин ‒ 3 832 (+3) од,- артилерійських систем – 839 (+1) од,- РСЗВ – 247 (+0) од,- засобів ППО – 109 (+0) од,- літаків – 217 (+0) од,- гелікоптерів – 188 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2) од,- крилатих ракет – 155 (+0) од,- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 704 (+5) од,- спеціальної техніки – 67 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію