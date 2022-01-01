ЗСУ вже знищили 37 570 окупантів

ЗСУ вже знищили 37 570 окупантів
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 37 570 військових, 3 832 бойових броньованих машини та 839 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 37 570 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 649 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 832 (+3) од,
- артилерійських систем – 839 (+1) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 109 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2) од,
- крилатих ракет – 155 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 704 (+5) од,
- спеціальної техніки – 67 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

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Теги: Росія, втрати, Генштаб
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