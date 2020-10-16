У Луцьку горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:40
Пожежа сталася вчора, 12 липня, у Луцьку на вулиці Щусєва.
Про це інформує пресслужба волинських рятувальників.
Через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації побутових газових приладів виникла пожежа в цегляній господарській споруді.
Вогонь пошкодив покрівлю, інструмент. Ліквідували пожежу вогнеборці 1-ї ДПРЧ обласного центру о 21:17.
Крім того, 12 липня о 10:35 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській споруді в селі Чорторийськ Камінь-Каширського району. Вогонь пошкодив і частково знищив покрівлю і перекриття, інвентар. Пожежу ліквідували о 13:42 рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі, вогнеборці місцевої пожежної команди цього та села Цміни.
У місті Ковелі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника вогонь пошкодив солому в тюках та господарську споруду.
Нагадаємо, увечері 12 липня внаслідок поривів вітру у місті Ковелі впали дерева і пошкодили легкові автівки та будинки.
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Про це інформує пресслужба волинських рятувальників.
Через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації побутових газових приладів виникла пожежа в цегляній господарській споруді.
Вогонь пошкодив покрівлю, інструмент. Ліквідували пожежу вогнеборці 1-ї ДПРЧ обласного центру о 21:17.
Крім того, 12 липня о 10:35 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській споруді в селі Чорторийськ Камінь-Каширського району. Вогонь пошкодив і частково знищив покрівлю і перекриття, інвентар. Пожежу ліквідували о 13:42 рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі, вогнеборці місцевої пожежної команди цього та села Цміни.
У місті Ковелі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника вогонь пошкодив солому в тюках та господарську споруду.
Нагадаємо, увечері 12 липня внаслідок поривів вітру у місті Ковелі впали дерева і пошкодили легкові автівки та будинки.
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