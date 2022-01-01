Російські окупанти розпочали в Маріуполі чергову хвилю прихованої мобілізації

Російські окупанти розпочали в Маріуполі чергову хвилю прихованої мобілізації
Російські окупанти розпочали в Маріуполі чергову хвилю мобілізації, вербують людей, пропонуючи працювати пожежними інспекторами.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої мобілізації. Тепер намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами. Набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи. Наші люди задля перевірки звернулись щодо "працевлаштування". Повідомляють, що в разі згоди будуть направлені до м. Донецьк на "тренування та навчання" на кілька місяців, оскільки досвіду немає", - зазначив він та додав, що це цілком співпадає з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади.

Більше того, Андрющенко наголосив, що цікава і посада - інспектор з нагляду, враховуючи що наглядати за пожежною безпекою в Маріуполі ніде.

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Теги: прихована мобілізація, Маріуполь
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