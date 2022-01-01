56-річний волинянин у лавах тероборони навчає бійців знешкоджувати ворога голими руками
Сьогодні, 11:00
34 роки тому волинянин Сергій Леонтійович демобілізувався після проходження строкової служби в елітних десантно-штурмових військах. А 24 лютого 2022 року він взяв зброю і вирішив захищати Україну в лавах Волинської бригади тероборони.
Про це розповідають на сторінці бригади.
Спецназівець 1988-го влаштувався працювати тренером із дзюдо у спортивну школу. А 24 лютого цього року, не вагаючись, тепер уже 56-літній чоловік взявся пакувати наплічник:
«Звісно, мені вже аж ніяк не 20. Але впродовж усього життя я вчив діток бути сміливими, мужніми, чесними, захищати своїх близьких. А сам що – ховатися під час війни мав?! Хоча ніхто мене на налигачі до військкомату не тягнув – пішов добровольцем», – скромно розповідає підтягнутий чоловік із ретельно поголеним обличчям і спокійним, але напрочуд впевненим поглядом.
Так досвідчений спортивний педагог став бійцем одного із окремих батальйонів бригади. До речі, тренерську діяльність Сергій Леонтійович не полишив і в умовах війни. Чоловік охоче навчає колег по службі, які прагнуть опанувати різні спецназівські прийоми, як от – секрети знешкодження голими руками озброєного диверсанта.
А ще біля своїх позицій хлопці із підрозділу Леонтійовича облаштували ціле «спортивне містечко»: турнік, бруси, проклали лісом «трасу» для пробіжок.
«Ми усі прийшли до війська, аби відстояти свою рідну землю. Правда на нашому боці. І ми не маємо йти на жодні поступки перед ворогом. Україна мусить забрати назад своє – включно з Донбасом і Кримом. І таки забере – інакше нам усім і братися за це діло не варто було!», – впевнено каже Сергій Леонтійович.
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Про це розповідають на сторінці бригади.
Спецназівець 1988-го влаштувався працювати тренером із дзюдо у спортивну школу. А 24 лютого цього року, не вагаючись, тепер уже 56-літній чоловік взявся пакувати наплічник:
«Звісно, мені вже аж ніяк не 20. Але впродовж усього життя я вчив діток бути сміливими, мужніми, чесними, захищати своїх близьких. А сам що – ховатися під час війни мав?! Хоча ніхто мене на налигачі до військкомату не тягнув – пішов добровольцем», – скромно розповідає підтягнутий чоловік із ретельно поголеним обличчям і спокійним, але напрочуд впевненим поглядом.
Так досвідчений спортивний педагог став бійцем одного із окремих батальйонів бригади. До речі, тренерську діяльність Сергій Леонтійович не полишив і в умовах війни. Чоловік охоче навчає колег по службі, які прагнуть опанувати різні спецназівські прийоми, як от – секрети знешкодження голими руками озброєного диверсанта.
А ще біля своїх позицій хлопці із підрозділу Леонтійовича облаштували ціле «спортивне містечко»: турнік, бруси, проклали лісом «трасу» для пробіжок.
«Ми усі прийшли до війська, аби відстояти свою рідну землю. Правда на нашому боці. І ми не маємо йти на жодні поступки перед ворогом. Україна мусить забрати назад своє – включно з Донбасом і Кримом. І таки забере – інакше нам усім і братися за це діло не варто було!», – впевнено каже Сергій Леонтійович.
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Коментарі 1
краще вчився б з рогачки ракети збивати
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