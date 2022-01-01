На Запоріжжі десятки росіян покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів ЗСУ, – ОВА





Про це



За інформацією української розвідки, підрозділи фсб Росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області.



У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктам російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб.



"Вказані особи переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України, не знаючи, що єдиним для них способом повернутись додому - це здатись у полон Збройним силам України", - наголошують у розвідці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запорізькій області близько 60 росіян втекли зі своїх підрозділів через загрозу артилерійських ударів Збройних сил України по об'єктах окупаційних військ.Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на дані української розвідки.За інформацією української розвідки, підрозділи фсб Росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області.У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктам російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб."Вказані особи переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України, не знаючи, що єдиним для них способом повернутись додому - це здатись у полон Збройним силам України", - наголошують у розвідці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію