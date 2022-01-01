На Запоріжжі десятки росіян покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів ЗСУ, – ОВА
Сьогодні, 11:25
У Запорізькій області близько 60 росіян втекли зі своїх підрозділів через загрозу артилерійських ударів Збройних сил України по об'єктах окупаційних військ.
Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на дані української розвідки.
За інформацією української розвідки, підрозділи фсб Росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області.
У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктам російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб.
"Вказані особи переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України, не знаючи, що єдиним для них способом повернутись додому - це здатись у полон Збройним силам України", - наголошують у розвідці.
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Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на дані української розвідки.
За інформацією української розвідки, підрозділи фсб Росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області.
У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктам російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб.
"Вказані особи переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України, не знаючи, що єдиним для них способом повернутись додому - це здатись у полон Збройним силам України", - наголошують у розвідці.
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