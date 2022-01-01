 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Запоріжжі десятки росіян покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів ЗСУ, – ОВА

На Запоріжжі десятки росіян покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів ЗСУ, – ОВА
У Запорізькій області близько 60 росіян втекли зі своїх підрозділів через загрозу артилерійських ударів Збройних сил України по об'єктах окупаційних військ.

Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на дані української розвідки.

За інформацією української розвідки, підрозділи фсб Росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області.

У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктам російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб.

"Вказані особи переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України, не знаючи, що єдиним для них способом повернутись додому - це здатись у полон Збройним силам України", - наголошують у розвідці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинські патрульні показали, як виконують завдання у зоні бойових дій. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
Делегації України, Росії, Туреччини та ООН зустрінуться в Стамбулі щодо розблокування зерна
12 липень, 17:41
Україна повернула ще 30 тіл загиблих військових
12 липень, 16:59
Військові РФ перегруповуються для наступу на Слов'янськ та Краматорськ, – Міноборони Британії
12 липень, 12:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла заслужена професорка луцького вишу
Сьогодні, 11:40
На Запоріжжі десятки росіян покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів ЗСУ, – ОВА
Сьогодні, 11:25
Депутати хочуть підвищити штрафи за порушення ПДР у 10 разів
Сьогодні, 11:18
56-річний волинянин у лавах тероборони навчає бійців знешкоджувати ворога голими руками
Сьогодні, 11:00
Російські окупанти розпочали в Маріуполі чергову хвилю прихованої мобілізації
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
ЗСУ успішно відбили штурм біля Довгенького і Долини: яка ситуація на усіх напрямках ЗСУ успішно відбили штурм біля Довгенького і Долини: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 08:48
ЗСУ відбили штурм на Харківщині: яка ситуація на усіх напрямках ЗСУ відбили штурм на Харківщині: яка ситуація на усіх напрямках
12 липень, 19:26
Делегації України, Росії, Туреччини та ООН зустрінуться в Стамбулі щодо розблокування зерна Делегації України, Росії, Туреччини та ООН зустрінуться в Стамбулі щодо розблокування зерна
12 липень, 17:41
В Україні з серпня антибіотики в аптеках продаватимуть лише за електронним рецептом В Україні з серпня антибіотики в аптеках продаватимуть лише за електронним рецептом
12 липень, 17:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Померла заслужена професорка луцького вишу
Сьогодні, 11:40
 0
На Запоріжжі десятки росіян покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів ЗСУ, – ОВА
Сьогодні, 11:25
 0
Депутати хочуть підвищити штрафи за порушення ПДР у 10 разів
Сьогодні, 11:18
 0
56-річний волинянин у лавах тероборони навчає бійців знешкоджувати ворога голими руками
Сьогодні, 11:00
 0
Російські окупанти розпочали в Маріуполі чергову хвилю прихованої мобілізації
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8