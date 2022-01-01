Померла заслужена професорка луцького вишу

Байдакова Людмила Іванівна.



Про це



Життєвий шлях Людмили Іванівни був повністю присвячений науці та рідному університету. В її доробку більше 150 наукових праць. За життя Людмила Іванівна була головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій К 32.075.04 на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів у Луцькому національному технічному університеті, головним редактором збірника наукових праць «Товарознавчий вісник» та почесним професором Луцького національного технічного університету.



Отримала такі професійні нагороди: Почесна грамота Міністерства Освіти України, Знак «Відмінник освіти України», Знак «Петра Могили», Почесна грамота Обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, грамоти та подяки Луцького національного технічного університету.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Людмили Іванівни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 липня 2022 року відійшла у вічність доктор технічних наук, професор, засновниця кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету, заслужений діяч науки і техніки УкраїниПро це розповіли у пресслужбі вишу.Життєвий шлях Людмили Іванівни був повністю присвячений науці та рідному університету. В її доробку більше 150 наукових праць. За життя Людмила Іванівна була головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій К 32.075.04 на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів у Луцькому національному технічному університеті, головним редактором збірника наукових праць «Товарознавчий вісник» та почесним професором Луцького національного технічного університету.Отримала такі професійні нагороди: Почесна грамота Міністерства Освіти України, Знак «Відмінник освіти України», Знак «Петра Могили», Почесна грамота Обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, грамоти та подяки Луцького національного технічного університету.

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