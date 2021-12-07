Через волинську митницю хотіли провезти під виглядом гумдопомоги косметичні засоби на понад 700 тисяч гривень

Через волинську митницю хотіли провезти під виглядом гумдопомоги косметичні засоби на понад 700 тисяч гривень
Волинські митники під час митного огляду вантажу, що оформлявся як гуманітарна допомога, виявили в автомобілі незадекларовані клей для нарощування вій, ремувери, знежирювачі та інші препарати з індустрії краси. З ароматами вишні, манго, какао, лайма чи полуниці - загалом 1741 флакон вартістю понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Волинської митниці.

Картонні коробки з неспецифічним для гуманітарної допомоги товаром містились без ознак приховування у вантажівці, що доставляла в український гуманітарний хаб понад 13 тонн ліків і медичного обладнання і перетинала державний кордон через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Порушник - громадянин України не став вигадувати, що усе це "добро" потрібне йому для особистих потреб. Скоріше всього, таким чином він хотів уникнути сплати митних платежів під час імпорту комерційної партії косметичних засобів.
Через волинську митницю хотіли провезти під виглядом гумдопомоги косметичні засоби на понад 700 тисяч гривень

Відповідно до ст. 483 Митного кодексу дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу неправдивих відомостей щодо найменування товарів, їх кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.

Партія косметичних засобів тимчасово вилучена на склад митниці. Матеріали справи про порушення митних правил невдовзі передадуть на розгляд суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська митниця, товар, косметичні засоби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Втік з Білорусі, щоб воювати за Україну: розповіли деталі затримання прикордонника на Волині
Сьогодні, 12:16
РФ готується приєднати вже захоплені українські території, – ГУР
Сьогодні, 12:06
Через волинську митницю хотіли провезти під виглядом гумдопомоги косметичні засоби на понад 700 тисяч гривень
Сьогодні, 11:50
Померла заслужена професорка луцького вишу
Сьогодні, 11:40
На Запоріжжі десятки росіян покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів ЗСУ, – ОВА
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти сотню ножів. ФОТО Через «Ягодин» намагалися незаконно провезти сотню ножів. ФОТО
20 червень, 11:45
Через волинську митницю нелегально хотіли провезти чоловічі сорочки та светри майже на мільйон гривень. ФОТО Через волинську митницю нелегально хотіли провезти чоловічі сорочки та светри майже на мільйон гривень. ФОТО
31 травень, 15:13
Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований товар на понад 116 тисяч гривень Через «Ягодин» намагалися провезти незадекларований товар на понад 116 тисяч гривень
20 травень, 17:18
На «Ягодині» у водія вилучили медичний прилад, вартістю понад 105 тисяч гривень На «Ягодині» у водія вилучили медичний прилад, вартістю понад 105 тисяч гривень
07 грудень, 2021, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9-річний волинянин потребує фінансової допомоги на лікуванння
Сьогодні, 12:57
 0
Втік з Білорусі, щоб воювати за Україну: розповіли деталі затримання прикордонника на Волині
Сьогодні, 12:16
 0
РФ готується приєднати вже захоплені українські території, – ГУР
Сьогодні, 12:06
 0
Через волинську митницю хотіли провезти під виглядом гумдопомоги косметичні засоби на понад 700 тисяч гривень
Сьогодні, 11:50
 0
Померла заслужена професорка луцького вишу
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8