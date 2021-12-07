Через волинську митницю хотіли провезти під виглядом гумдопомоги косметичні засоби на понад 700 тисяч гривень
Сьогодні, 11:50
Волинські митники під час митного огляду вантажу, що оформлявся як гуманітарна допомога, виявили в автомобілі незадекларовані клей для нарощування вій, ремувери, знежирювачі та інші препарати з індустрії краси. З ароматами вишні, манго, какао, лайма чи полуниці - загалом 1741 флакон вартістю понад 700 тисяч гривень.
Про це повідомила пресслужба Волинської митниці.
Картонні коробки з неспецифічним для гуманітарної допомоги товаром містились без ознак приховування у вантажівці, що доставляла в український гуманітарний хаб понад 13 тонн ліків і медичного обладнання і перетинала державний кордон через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Порушник - громадянин України не став вигадувати, що усе це "добро" потрібне йому для особистих потреб. Скоріше всього, таким чином він хотів уникнути сплати митних платежів під час імпорту комерційної партії косметичних засобів.
Відповідно до ст. 483 Митного кодексу дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу неправдивих відомостей щодо найменування товарів, їх кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.
Партія косметичних засобів тимчасово вилучена на склад митниці. Матеріали справи про порушення митних правил невдовзі передадуть на розгляд суду.
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Про це повідомила пресслужба Волинської митниці.
Картонні коробки з неспецифічним для гуманітарної допомоги товаром містились без ознак приховування у вантажівці, що доставляла в український гуманітарний хаб понад 13 тонн ліків і медичного обладнання і перетинала державний кордон через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Порушник - громадянин України не став вигадувати, що усе це "добро" потрібне йому для особистих потреб. Скоріше всього, таким чином він хотів уникнути сплати митних платежів під час імпорту комерційної партії косметичних засобів.
Відповідно до ст. 483 Митного кодексу дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу неправдивих відомостей щодо найменування товарів, їх кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць тощо - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.
Партія косметичних засобів тимчасово вилучена на склад митниці. Матеріали справи про порушення митних правил невдовзі передадуть на розгляд суду.
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