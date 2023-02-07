РФ готується приєднати вже захоплені українські території, – ГУР
Сьогодні, 12:06
Росія не досягла своєї головної мети – окупувати Україну – і готується до приєднання вже захоплених територій.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.
“Стратегічна мета росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до РФ – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування”, – сказав редставник ГУР Вадим Скібіцький.
За його словами, вже ті заходи, які Росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів.
Крім того, як додав представник ГУР МО України, зараз в Росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до РФ тощо.
Стосовно загальної мобілізації в РФ, Вадим Скібіцький відзначив, що вона може бути оголошена тоді, коли буде оголошена війна.
“Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану “спеціальну воєнну операцію” і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу”, – підсумував представник воєнної розвідки України.
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Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.
“Стратегічна мета росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до РФ – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування”, – сказав редставник ГУР Вадим Скібіцький.
За його словами, вже ті заходи, які Росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів.
Крім того, як додав представник ГУР МО України, зараз в Росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до РФ тощо.
Стосовно загальної мобілізації в РФ, Вадим Скібіцький відзначив, що вона може бути оголошена тоді, коли буде оголошена війна.
“Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану “спеціальну воєнну операцію” і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу”, – підсумував представник воєнної розвідки України.
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