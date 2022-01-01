На Волині вночі негода повалила дерева на автівки та будинки. ФОТО

На Волині вночі негода повалила дерева на автівки та будинки. ФОТО
Увечері 12 липня внаслідок поривів вітру у місті Ковелі впали дерева і пошкодили легкові автівки.

Про це повідомляють у пресслужбі волинських рятувальників.

На вулицях Заводській та Незалежності вітер повалив два дерева, що впали на легкові автомобілі й зачепили розташовані поруч багатоквартирні будинки. Ще одне повалене вітром дерево на вулиці Брестській перекрило одну смугу руху на проїжджій частині.
На Волині вночі негода повалила дерева на автівки та будинки. ФОТО

Рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля за допомогою бензопили розпиляли дерева й відтягнули їх з місць падіння, ліквідувавши наслідки надзвичайних подій.
На Волині вночі негода повалила дерева на автівки та будинки. ФОТО

Після опівночі 13 липня до Служби 101 надійшли повідомлення ще про два повалені вітром дерева на автодорогах біля міста Ківерці та поблизу села Деревині Іваничівської територіальної громади.

Ліквідували наслідки надзвичайних подій рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та 18-ї ДПРЧ смт Іваничі. За допомогою бензопил вони розпиляли повалені дерева й звільнили проїжджі частини автодоріг.

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Теги: вітер, повалив дерева, Волинь, ДСНС
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