Окупанти на Харківщині місяць не можуть піти у наступ через українських захисників. ВІДЕО





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«Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться», – розказує російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.



Ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тож бажаючих йти в наступ немає.



«Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али – всё пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…» – жаліється рашист.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники так затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.«Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться», – розказує російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.Ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тож бажаючих йти в наступ немає.«Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али – всё пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…» – жаліється рашист.

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