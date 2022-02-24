Росія обстріляла Миколаївщину з РСЗВ: загинуло 5 людей
Сьогодні, 14:37
Внаслідок російського обстрілу з реактивних систем залпового вогню Миколаївської області загинули п’ятеро мирних жителів.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
"Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗО по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки.
Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних", - каже Тимошенко.
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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
"Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗО по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки.
Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних", - каже Тимошенко.
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