Росія обстріляла Миколаївщину з РСЗВ: загинуло 5 людей





Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.



"Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗО по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки.



Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних", - каже Тимошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російського обстрілу з реактивних систем залпового вогню Миколаївської області загинули п’ятеро мирних жителів.Про це повідомив заступник голови Офісу президента"Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗО по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки.Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних", - каже Тимошенко.

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