Два населених пункти Луганщини досі підконтрольні Україні, – голова ОВА
Сьогодні, 14:30
Збройні сили України досі тримають оборону на околицях Луганщини.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини – два населених пункти області підконтрольні Уряду.
Також Гайдай повідомив, що з окупованих територій росіяни вивозять зерно КамАЗами. Росіяни впроваджують на цих територіях свого мобільного оператора.
Російська армія знищила в великих містах склади з продуктами харчування, магазини і ринки – населені пункти на межі гуманітарної катастрофи.
У Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти.
"На окупованих територіях є люди, які нам допомагають", - зауважив Сергій Гайдай.
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини – два населених пункти області підконтрольні Уряду.
Також Гайдай повідомив, що з окупованих територій росіяни вивозять зерно КамАЗами. Росіяни впроваджують на цих територіях свого мобільного оператора.
Російська армія знищила в великих містах склади з продуктами харчування, магазини і ринки – населені пункти на межі гуманітарної катастрофи.
У Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти.
"На окупованих територіях є люди, які нам допомагають", - зауважив Сергій Гайдай.
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