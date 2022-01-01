Два населених пункти Луганщини досі підконтрольні Україні, – голова ОВА





Про це Сергій Гайдай.



ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини – два населених пункти області підконтрольні Уряду.



Також Гайдай повідомив, що з окупованих територій росіяни вивозять зерно КамАЗами. Росіяни впроваджують на цих територіях свого мобільного оператора.



Російська армія знищила в великих містах склади з продуктами харчування, магазини і ринки – населені пункти на межі гуманітарної катастрофи.



У Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти.



"На окупованих територіях є люди, які нам допомагають", - зауважив Сергій Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України досі тримають оборону на околицях Луганщини.Про це повідомив голова Луганської ОВАЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини – два населених пункти області підконтрольні Уряду.Також Гайдай повідомив, що з окупованих територій росіяни вивозять зерно КамАЗами. Росіяни впроваджують на цих територіях свого мобільного оператора.Російська армія знищила в великих містах склади з продуктами харчування, магазини і ринки – населені пункти на межі гуманітарної катастрофи.У Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти."На окупованих територіях є люди, які нам допомагають", - зауважив Сергій Гайдай.

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