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Два населених пункти Луганщини досі підконтрольні Україні, – голова ОВА

Два населених пункти Луганщини досі підконтрольні Україні, – голова ОВА
Збройні сили України досі тримають оборону на околицях Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини – два населених пункти області підконтрольні Уряду.

Також Гайдай повідомив, що з окупованих територій росіяни вивозять зерно КамАЗами. Росіяни впроваджують на цих територіях свого мобільного оператора.

Російська армія знищила в великих містах склади з продуктами харчування, магазини і ринки – населені пункти на межі гуманітарної катастрофи.

У Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти.

"На окупованих територіях є люди, які нам допомагають", - зауважив Сергій Гайдай.

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Теги: Росія, Україна, війна
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