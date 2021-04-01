Луцького депутата Євгенія Ткачука виправдали у справі про 1100 доларів хабара Держпраці

Євгенія Ткачука у справі про надання хабара.







Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, в 2019 році працівники відділу додержання законодавства про працю управління Держпраці області виявили ряд порушень на підприємстві «Автоцентр Плюс», керівником якого є Євгеній Ткачук. Зокрема, виявили неналежно оформлених працівників.



За версією слідства, 15 лютого Євгеній Ткачук зателефонував начальнику відділу і запропонував зустрітись. У ресторані «Золотий дракон» він начебто запропонував посадовцеві 10 тис. грн за закриття справ. Наступного разу він підвищив суму до 30 тис. грн. Зустріч відбулась 22 лютого у кафе «Флірт» на вулиці Шопена, де депутат надав посадовцеві 1,1 тис. доларів хабара.







Натомість посадовець Держпраці зазначив, що під час першої зустрічі Євгеній Ткачук написав на серветці «10 000», що він сприйняв як пропозицію хабара. Про це він написав доповідну записку, а згодом розповів працівникам СБУ. За його словами, Євгеній Ткачук жодного разу прямо не пропонував хабар. У кафе, де згодом відбулось затримання, він передав йому папку з документами, у яких було 1,1 тис. доларів.



Дії депутата кваліфікували за ч.3 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція цієї статті



Суддя врахував, що начальник відділу навіть при всьому бажанні не зміг би внести зміни у складені акти про перевірки. «Надання ним консультацій не входило в коло його службових повноважень, що само по собі виключає наявність інкримінованого <підозрюваному> складу кримінального правопорушення», – вважає суд.



Також суд вирішив, що працівники СБУ втручались у ситуацію та корегували дії посадовця Держпраці.



Відтак суддя визнав Євгенія Ткачука невинуватим за недоведеністю у вчиненні ним кримінального правопорушення. Також суд постановив конфіскувати 1,1 тис. доларів у дохід держави. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.



Зазначимо, що Євгеній Ткачук працює приватним підприємцем з 1993 року. З 2007 він керує підприємством «Автоцентр Плюс». Вперше депутатом Луцької міськради він став у 2010 році від партії «Сильна Україна». В 2015 обрався від партії Порошенка, але згодом, після смерті міського голови Миколи Романюка, вирішив припинити членство у партії. На місцеві вибори 2020 року він йшов від партії «За майбутнє».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький суд визнав невинуватим депутата міськради від партії «За майбутнє» Чоловіка підозрювали у пропозиції 1,1 тисячі доларів посадовцеві Держпраці за замовчування порушень трудового законодавства, які виявили на його підприємстві «Автоцентр Плюс». Суду забракло доказів винуватості чоловіка, пише zaxid.net Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, в 2019 році працівники відділу додержання законодавства про працю управління Держпраці області виявили ряд порушень на підприємстві «Автоцентр Плюс», керівником якого є Євгеній Ткачук. Зокрема, виявили неналежно оформлених працівників.За версією слідства, 15 лютого Євгеній Ткачук зателефонував начальнику відділу і запропонував зустрітись. У ресторані «Золотий дракон» він начебто запропонував посадовцеві 10 тис. грн за закриття справ. Наступного разу він підвищив суму до 30 тис. грн. Зустріч відбулась 22 лютого у кафе «Флірт» на вулиці Шопена, де депутат надав посадовцеві 1,1 тис. доларів хабара. Допитаний у суді обвинувачений категорично заперечив провину. Він заявив, що ніколи не пропонував посадовцеві грошей, а звідки взялись долари у його папці з документами, він не знає. Справу він назвав провокацією.Натомість посадовець Держпраці зазначив, що під час першої зустрічі Євгеній Ткачук написав на серветці «10 000», що він сприйняв як пропозицію хабара. Про це він написав доповідну записку, а згодом розповів працівникам СБУ. За його словами, Євгеній Ткачук жодного разу прямо не пропонував хабар. У кафе, де згодом відбулось затримання, він передав йому папку з документами, у яких було 1,1 тис. доларів.Дії депутата кваліфікували за ч.3 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція цієї статті передбачає від чотирьох до восьми років в'язниці . Втім, суддя Ярослав Артиш вирішив, що доказів у цій справі недостатньо Суддя врахував, що начальник відділу навіть при всьому бажанні не зміг би внести зміни у складені акти про перевірки. «Надання ним консультацій не входило в коло його службових повноважень, що само по собі виключає наявність інкримінованого <підозрюваному> складу кримінального правопорушення», – вважає суд.Також суд вирішив, що працівники СБУ втручались у ситуацію та корегували дії посадовця Держпраці.Відтак суддя визнав Євгенія Ткачука невинуватим за недоведеністю у вчиненні ним кримінального правопорушення. Також суд постановив конфіскувати 1,1 тис. доларів у дохід держави. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.Зазначимо, що Євгеній Ткачук працює приватним підприємцем з 1993 року. З 2007 він керує підприємством «Автоцентр Плюс». Вперше депутатом Луцької міськради він став у 2010 році від партії «Сильна Україна». В 2015 обрався від партії Порошенка, але згодом, після смерті міського голови Миколи Романюка, вирішив припинити членство у партії. На місцеві вибори 2020 року він йшов від партії «За майбутнє».

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