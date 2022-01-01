«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ

Фото «Kava Avenue»

Фото з особистого архіву Андрія Хоменка

Фото з особистого архіву Андрія Хоменка

Фото «Kava Avenue»

Фото волонтерського штабу «Ангар»

Про волонтерську діяльність Андрія Хоменка та бізнес в умовах повномасштабної війни – в інтерв’юУ мене було багато планів, що стосувались і бізнесу, і особистого. Наша сім’я дуже любить подорожувати. Цьогоріч збирались у кемпінг на Одещину. У 2019 році, до речі, поталанило об’їздити всю Херсонську область.Я поставив собі ледь не 100 завдань на 2022 рік, наклеїв купу різних наліпок із планами – тепер не пам’ятаю навіть, що там писав, бо думки зовсім не тим зайняті. Війна ці плани зруйнувала. Хоча розумні люди часто кажуть, що кожна проблема – шлях до нових успіхів. Наприклад, у період карантину з’явилася кур’єрська служба «Делівері», а кількість нових доставок їжі росла у геометричній прогресії. З війною, звісно, ситуація нетотожна, але ми впораємося і з цим.Я підозрював, що почнеться повномасштабна війна на початку лютого, коли бачив накопичення техніки. Двадцять четвертого мав їхати з друзями на лижі, але відмовився, бо було якесь погане передчуття. Вранці прогриміли вибухи, спочатку не зорієнтувався, що це і звідки, а усвідомивши, почав будити дружину. Страшно, звісно, бо не розумієш, чи це «разова акція», чи весь Луцьк обстрілюватимуть. А російську армію дуже боявся, направду, бо ж пропаганда працює. Тривожні валізки напередодні ми не зібрали, але обговорили, що дружина з сином поїде за кордон.У черзі на АЗС мене дещо відпустило, але потім поговорив з обсмажчиком, а він із Маріуполя, тому знову занепокоївся. На щастя, йому вдалось забрати дочку звідти, а от сім'я не вірила, що це триватиме довго і залишилась там. Згодом і вони евакуювались, але вже під час бойових дій. Свою кохану я таки переконав, і на третій день вона поїхала до Польщі…Не знав, як діяти далі, відчував безвихідь. Це дуже гнітить чоловіків, бо ж ми звикли, що вміємо вирішувати всі проблеми, а тут сталося те, над чим ти не владний. Цей стан минув наступного дня, і, обдумавши, чим я можу бути корисним для країни, почав вивозити все зі складу у волонтерський штаб «Ангар».Чай, каву, водичку, серветки, туалетний папір. Все, що ми використовуємо у кав’ярні, завантажив у багажник і привіз.Ми розуміли, що війна триває, але на Волині можна і треба працювати. Вулиці тоді пустували, але працівники запитували про роботу, тож вирішили потроху відкривати стаціонарні кав’ярні. Спочатку просто спостерігали, чи є з того сенс в економічному плані. Сподівались, хоча б у нуль вийти, тобто платили зарплату співробітникам. Важливо було зберегти робочі місця всім 30 людям. У березні орендодавці пішли на поступки: хтось скасував плату, хтось зробив знижку в половину, і це послаблення нам дало змогу працювати далі.Перші виручки ми віддали волонтерам «Ангару». Згодом усвідомили, що на складі – нуль, а для того, аби продовжувати працювати і допомагати, потрібно, як мінімум, мати каву. Я зателефонував до постачальників, щоб зробити замовлення, і мені пояснили, що всі розстрочки анулювали, тож тепер треба платити наперед. У нас не було грошей, щоб покривати оборот, і ми почали працювати на комерційній основі, як і раніше.Здавалося, які проблеми можуть виникати, якщо наші кав’ярні розташовані у відносно спокійному Луцьку? Однак ми валютно-орієнтований сегмент бізнесу. Каву, що й без того здорожчала, ми купуємо в доларах. Але я вбачаю у тому плюс. Ціни підняли на дешевші сорти, дорожчі коштують як і раніше. Тобто тепер, оскільки вартість практично однакова, ми пропонуємо своїм гостям ще кращі напої.Стаканчики роблять із фінського паперу, тож ми і тут підв’язані до курсу. Це ж стосується кришечок, антисептиків, рукавичок тощо. Немає ніде апельсинового соку. Ні Coca-Cola, ні Sandora його не виготовляють. Немає Schweppes. Порівняно із минулим роком, прибуток впав на 20%.У нас є дві баночки: в одну гроші кладуть власне баристам, в іншу – на потреби Збройних сил України. Іноді співробітники і свої чайові лишають на допомогу.Окрім того, до червня тероборонівцям, поліцейським і нацгвардійцям ми робили безкоштовну каву. Нині ж у нас діє нововведення: кава для цих категорій платна, однак ці гроші ми кладемо у банку з донатами на ЗСУ, а не в касу. Таким чином ми конвертуємо гроші за напій у допомогу для бійців. Хтось нашу ініціативу підтримує, хтось думає, що нам набридло робити безкоштовну каву, хоча ми не отримуємо з цього прибутку й досі. Але спільними зусиллямиСтарався робити все, що в моїх силах. Військовослужбовець шукав «кікімори», а їх в Україні не було. Я замовив у Польщі і подарував одну, бо хлопцю не вистачало грошей. Але це такий дріб’язковий приклад того, що братися можна за будь-що. Кожен може бути корисним. Моя основна допомога – таки кава: гроші за чашку конвертовані у допомогу для ЗСУ і мішки із кавою, що передаємо армії., то чому б і ні? Кава завжди є у списках потреб бійців, ба більше, розчинну кладуть у сухпайки, а волонтери збирають на це кошти. Від початку повномасштабної війни ми передали понад 220 кілограмів.Також евакуйовував людей з Києва до Луцька наприкінці березня. Ми їздили зі знайомими колоною у кілька машин. Звісно, небезпечно, розбита траса, але мене дуже мотивували ті мами з дітьми, яких треба забрати. В результаті, правда, забрав двох пенсіонерів і чотирьох дорослих, але це вже інша історіяТа різне було. Набрав до мене якось брат і каже: «Ти пам’ятаєш Катю? То вона до тебе їде з Гостомеля». Я їх із дітьми заселив у себе, хоча пропонував виїхати до Польщі, аби було спокійніше. Вона не погоджувалась, але коли обстріляли наш аеродром удруге – передумала.Моя дружинатакож волонтерить. Вона була у Польщі півтора місяця, але й тоді допомагала дівчатам з «Ангару». Привозила гуманітарну допомогу, яку збирали поляки для українців: медикаменти, каремати, спальники, батарейки, одяг, взуття, побутову хімію тощо.Я про це не часто розповідаю, бо люди по-різному реагують.Що я роблю правильно. Кожна людина може якось допомогти. На жаль, у моєму колі спілкування є люди, які кажуть, що це лише держава повинна робити. Так, у нас немає кримінальної відповідальності за те, що не скинув 6 гривень на «Байрактари» Притулі, але задонатити – моральний обов’язок.У мого братабув день народження в квітні. А в компанії ми зазвичай говоримо один одному, що хочемо отримати, аби подарунок був потрібний. Якщо людина не визначилася – даруємо якийсь прикол. Дімон каже: «Даруйте гроші, я їх на "Ангар" передам». А щодо людей, які питають, чим вони можуть допомогти, якщо заробляють «мінімалку»… Та перерахувати хоча б 10 гривень волонтерам і в «воювати» в соцмережах. Діти допомагають! Нашої баристисестрапродавала черешні і теж передала гроші волонтерам. Це непоодинокий випадок. Зрозуміло, що це залежить від виховання та мотивації батьків, але ж суть у тому, що навіть діти прагнуть долучатися!Війна точно закінчиться нашою перемогою, коли це станеться – невідомо. Спрогнозувати нереально, адже на це впливають сотні факторів: Литва, ленд-ліз, смерть Путіна, відставка Джонсона і ще безліч. А от з кризою треба навчитися жити і намагатися її здолати якнайшвидше. Я не аналітик, але мені здається, що після війни вона триватиме щонайменше рік або два. Оскільки будуть відбудовувати зруйновані міста, з’являтиметься багато робочих місць для будівельників, наприклад. Сподіваюсь, українське виробництво вікон, меблів, будівельних матеріалів стрімко розвиватиметься. Тобто шляхів подолання кризи – безліч.Собі на майбутнє ставлю такі завдання: далі розвивати мережу і втримати хоча б той рівень заробітної плати, який є у працівників. Тим паче багато хто каже, що нас чекає гіперінфляція…Отже, основна ціль в бізнесі – розвивати бренд обсмажки зерна.Ми міняли ростер – машинку для обсмаження кави, і хотіли продати свій. Тут телефонують до мене хлопці із Запоріжжя з приводу покупки. Приїхали, подивилася, наче домовилися, і я їм кажу: «Хлопці, ви такі молодці. У вас там до фронту 100 кілометрів, а ви далі розвиваєтесь, ростер собі надумали купити». А, виявляється, до лінії – 30 кілометрів… Ми боїмося білорусів, які поки сидять у своїй країні, а там орки поруч, але люди планують, не втікають.Тому так, я би хотів відкрити ще одну кав’ярню. Кожен, хто працює у цій сфері, живе з думкою на кшталт: от натраплю на класне місце і обов’язково відкрию новий закладАле поки буду продовжувати робити те, у чому я потрібен! Поки нашим хлопцям і дівчатам у війську потрібна добра кава, я їх буду нею забезпечувати відповідно до своїх можливостей. Тобто й надалі буду волонтерити і допомагати фінансово.