Через Волинь намагалися виїхати юнаки з підробленими картами студента польських вишів
Сьогодні, 15:03
На «Ягодині» затримали двох мешканців Черкаської та Київської областей віком 25 та 21 рік, які надали прикордонникам підроблену карту студента вищих навчальних закладів у Республіці Польща.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Ці документи мали б слугувати безперешкодному виїзду призовників за кордон.
Поліцейські задокументували правопорушення та вилучили документи із ознаками підробки.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Триває слідство.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Ці документи мали б слугувати безперешкодному виїзду призовників за кордон.
Поліцейські задокументували правопорушення та вилучили документи із ознаками підробки.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Триває слідство.
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