Окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю
Сьогодні, 15:34
Росія сьогодні вдень, 13 липня, завдала ракетного удару по Запоріжжю. У місті зафіксовано два «прильоти».
Інформацію підтвердили в обласній військовій адміністрації.
«В обласному центрі зафіксували два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена. Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації», – заявили в ОВА.
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Інформацію підтвердили в обласній військовій адміністрації.
«В обласному центрі зафіксували два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена. Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації», – заявили в ОВА.
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