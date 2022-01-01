Окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю





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«В обласному центрі зафіксували два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена. Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації», – заявили в ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні вдень, 13 липня, завдала ракетного удару по Запоріжжю. У місті зафіксовано два «прильоти».Інформацію підтвердили в обласній військовій адміністрації.«В обласному центрі зафіксували два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена. Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації», – заявили в ОВА.

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