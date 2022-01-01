Окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю

Окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю
Росія сьогодні вдень, 13 липня, завдала ракетного удару по Запоріжжю. У місті зафіксовано два «прильоти».

Інформацію підтвердили в обласній військовій адміністрації.

«В обласному центрі зафіксували два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена. Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації», – заявили в ОВА.

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Теги: Запоріжжя, крилата ракета, Росія
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