Росія перша у світі під час війни використала всі види ракет, які є в наявності

Росія перша у світі під час війни використала всі види ракет, які є в наявності
Росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки", - розповів він.

Водночас речник нагадав, що противник вже 2,5 місяці не залітає в повітряний простір України та змінив свою тактику.

"Діє з території Білорусі, території Росії, Чорного та Каспійського морів, запускаючи крилаті ракети і перед усім вражає цивільні об’єкти і гине мирне населення",- розповів Ігнат.

Що стосується ракетного озброєння, яке противник застосовує, то за словами представника Міноборони, РФ перейшла передусім на ракети радянського виробництва.

"Багато вже йде розмов про те, що вичерпуються запаси противника, високотехнологічних ракет таких, наприклад, як Калібр, Противник заощаджує таку високовартісну техніку, для того, щоб погрожувати далі всьому світу. Тому ми бачимо такі ракети як Х-22, Х-39, Х-31, які все частіше застосовуються на різних напрямках", - сказав він.

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Теги: види ракет, Росія
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