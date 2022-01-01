ВМС ЗСУ присвятили монету: в обіг вийде 14 липня





Про це повідомили у



"Присвячена окремому виду Збройних Сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних Сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету і державних інтересів України", - йдеться в описі до монети.



На аверсі монети розміщені зокрема емблема Військово-морських сил ЗСУ, Герб України. На реверсі монети на тлі стилізованих хвиль зображено різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти; угорі позначено південні морські рубежі нашої держави та виключної морської економічної зони України.



Монета номіналом 10 грн. Зроблена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Вийде тиражем в 1 млн штук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні 14 липня вводять в обіг присвячену ВМС ЗСУ монету з позначеними південними морськими рубежами нашої країни.Про це повідомили у НБУ "Присвячена окремому виду Збройних Сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних Сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету і державних інтересів України", - йдеться в описі до монети.На аверсі монети розміщені зокрема емблема Військово-морських сил ЗСУ, Герб України. На реверсі монети на тлі стилізованих хвиль зображено різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти; угорі позначено південні морські рубежі нашої держави та виключної морської економічної зони України.Монета номіналом 10 грн. Зроблена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Вийде тиражем в 1 млн штук.

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