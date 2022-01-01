У волинському місті проведуть Декаду українського борщу

У волинському місті проведуть Декаду українського борщу
З 14-го по 24-го липня торгово-культурний центр «Княгині Ольги» у Володимирі проведе Декаду українського борщу задля наближення перемоги України.

Про це повідомляють на сайті міськради Володимира.

Програма «Український борщ – нашим захисникам» у цей період буде щоденною, повідомляють на сайті міста.

Така ідея виникла після того, як організація ЮНЕСКО, що налічує 193 країни, внесла культуру приготування українського борщу до списку світової нематеріальної культурної спадщини. Ця національна страва стала не просто смачною візитівкою України, а й символом споконвічної боротьби нашого народу за свою національну ідентичність.

Відтак, у програмі Декади «Український борщ – нашим захисникам» передбачені:

- безплатне частування борщем (щодня, з 13.00 до 15.00 години),
- майстер-клас з приготування борщу для усіх охочих,
- завершальна дегустація короля української кухні-борщу (24-те липня).
- конкурс кухарів з нагородженням (24-те липня),
- збір коштів на потреби ЗСУ.
- частування борщем добровольців, залучених у виготовленні маскувальних сіток у волонтерському центрі «Крила матері».

Усіх мешканців міста і району, а також наших воїнів-захисників та переселенців господарі закладу ТКЦ «Княгині Ольги» запрошують на організаційний початок Декади борщу 14-го липня о 13.00.

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Теги: борщ, ЮНЕСКО, Володимир
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