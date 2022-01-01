У волинському місті проведуть Декаду українського борщу





Про це повідомляють на



Програма «Український борщ – нашим захисникам» у цей період буде щоденною, повідомляють на сайті міста.



Така ідея виникла після того, як організація



Відтак, у програмі Декади «Український борщ – нашим захисникам» передбачені:



- безплатне частування борщем (щодня, з 13.00 до 15.00 години),

- майстер-клас з приготування борщу для усіх охочих,

- завершальна дегустація короля української кухні-борщу (24-те липня).

- конкурс кухарів з нагородженням (24-те липня),

- збір коштів на потреби ЗСУ.

- частування борщем добровольців, залучених у виготовленні маскувальних сіток у волонтерському центрі «Крила матері».



Усіх мешканців міста і району, а також наших воїнів-захисників та переселенців господарі закладу ТКЦ «Княгині Ольги» запрошують на організаційний початок Декади борщу 14-го липня о 13.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 14-го по 24-го липня торгово-культурний центр «Княгині Ольги» у Володимирі проведе Декаду українського борщу задля наближення перемоги України.Про це повідомляють на сайті міськради Володимира.Програма «Український борщ – нашим захисникам» у цей період буде щоденною, повідомляють на сайті міста.Така ідея виникла після того, як організація ЮНЕСКО, що налічує 193 країни, внесла культуру приготування українського борщу до списку світової нематеріальної культурної спадщини . Ця національна страва стала не просто смачною візитівкою України, а й символом споконвічної боротьби нашого народу за свою національну ідентичність.Відтак, у програмі Декади «Український борщ – нашим захисникам» передбачені:- безплатне частування борщем (щодня, з 13.00 до 15.00 години),- майстер-клас з приготування борщу для усіх охочих,- завершальна дегустація короля української кухні-борщу (24-те липня).- конкурс кухарів з нагородженням (24-те липня),- збір коштів на потреби ЗСУ.- частування борщем добровольців, залучених у виготовленні маскувальних сіток у волонтерському центрі «Крила матері».Усіх мешканців міста і району, а також наших воїнів-захисників та переселенців господарі закладу ТКЦ «Княгині Ольги» запрошують на організаційний початок Декади борщу 14-го липня о 13.00.

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