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З початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні 2 960 ракет, – Зеленський

З початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні 2 960 ракет, – Зеленський
Станом на ранок 13 липня Росія випустила по території України 2 960 ракет.

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до політиків Південної Кореї, повідомляє LB.ua.

“Це тактика Росії, яка направлена на те, щоб вигнати людей з наших міст. Щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом”, – наголосив він.

За словами президента, РФ бере у заручники українські міста. Російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати і реактивна артилерія біли по звичайним житловим кварталам звичайних міст.

“Саме це було митою окупантів на весні, коли російські солдати рухались від північного кордону до столиці, щоб або знищити Київ з артилерії, або шантажувати нас таким знищенням. Українська армія вибила росіян з північних територій. Але окупанти залишаються на сході і півдні нашої країни і будують свій наступ так само, щоб у прицілах їхніх гармат і в досяжності для систем залпового вогню були звичайні будинки”, – наголосив президент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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