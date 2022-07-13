Більшість українських біженців поки не планують повертатися додому, – ООН

Більшість українських біженців поки не планують повертатися додому, – ООН
Більшість біженців з України сподіваються повернутися додому якомога швидше, але близько двох третин розраховують залишитися у своїх нинішніх країнах, доки не вщухнуть бойові дії і не покращиться ситуація з безпекою. 9% біженців планують змінити країну перебування.

Про це свідчить опитування, проведене Агентством ООН у справах біженців, пише "Слово і Діло".

Агентство опитало 4900 осіб з України, які нині проживають у Чехії, Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині. Опитування проводилося з середини травня до середини червня.

За даними опитування, 16% біженців найближчим часом планують повернутись до України, але майже всі – тимчасово, щоб відвідати сім'ю, взяти речі чи допомогти іншим родичам евакуюватися.

Загалом плани біженців значно різняться залежно від регіону їхнього походження та часу, що минув з моменту переїзду. Так, вища частка біженців, які планували повернутися, серед вихідців із Києва (21%) та Закарпатської області (30%); менша частка – серед мешканців східних областей (від 10 до 12% у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях) та півночі (від 7 до 9% у Чернігівській, Сумській та Житомирській областях).
Більшість українських біженців поки не планують повертатися додому, – ООН

Серед тих, хто виїхав з України в лютому чи березні, більшість поки що планують залишитися в країні перебування (від 74 до 77%). А серед тих, хто виїхав у квітні-травні, більше хочуть повернутись.

На плани біженців також впливають сімейні обставини. Серед тих, хто планує переїхати в іншу країну, більше чоловіків, біженців-одинаків, біженців із родичами за межами України, тих, хто був переселенцем до виїзду.

Серед тих, хто планує повернутися, вища частка біженців, які мають як мінімум один член сім'ї з особливими потребами.

Серед тих, хто планує залишитися в країні, що приймає, більш високу частку, ніж у середньому, становили біженці, які подорожують з дітьми або літніми людьми, ті, хто виїхав у перші дні, і біженці, які живуть в орендованому житлі.

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Теги: біженці, ООН, Україна
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