Росія вдарила по Запоріжжю двома ракетами: під завалами можуть бути люди
Сьогодні, 18:30
Сьогодні, 13 липня, російські війська випустили дві крилаті ракети по підприємству у Запоріжжі.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств, розташованих в Дніпровському районі міста Запоріжжя. Виникла пожежа. Наразі відомо про постраждалих. На місці подій працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали.
Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть знаходитись люди". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія обстріляла Миколаївщину з РСЗВ: загинуло 5 людей.
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Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств, розташованих в Дніпровському районі міста Запоріжжя. Виникла пожежа. Наразі відомо про постраждалих. На місці подій працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали.
Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть знаходитись люди". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія обстріляла Миколаївщину з РСЗВ: загинуло 5 людей.
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