У Луцьку – пожежа на території торгового центру





Про це Володимир Нестеров.



Працівники об'єкту організували евакуацію відвідувачів, постраждалих немає.



Повідомлення про подію надійшло о 17:32.



Рятувальники ДПРЧ-25 м. Луцька та оперативно -координаційного центру Головне управління ДСНС України у Волинській області працюють в складі двох ланок газодимозахисної служби в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору від задимлення.



На місці події працюють 14 рятувальників, залучено 4 одиниці техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні, що розташоване в підвальному поверсі торгового центру "Гранд Волинь" на пр-ті Волі в м. Луцьку.Про це повідомив речник обласного управління ДСНС ВолиніПрацівники об'єкту організували евакуацію відвідувачів, постраждалих немає.Повідомлення про подію надійшло о 17:32.Рятувальники ДПРЧ-25 м. Луцька та оперативно -координаційного центру Головне управління ДСНС України у Волинській області працюють в складі двох ланок газодимозахисної служби в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору від задимлення.На місці події працюють 14 рятувальників, залучено 4 одиниці техніки.

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