У Луцьку – пожежа на території торгового центру
Сьогодні, 18:40
Рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні, що розташоване в підвальному поверсі торгового центру "Гранд Волинь" на пр-ті Волі в м. Луцьку.
Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.
Працівники об'єкту організували евакуацію відвідувачів, постраждалих немає.
Повідомлення про подію надійшло о 17:32.
Рятувальники ДПРЧ-25 м. Луцька та оперативно -координаційного центру Головне управління ДСНС України у Волинській області працюють в складі двох ланок газодимозахисної служби в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору від задимлення.
На місці події працюють 14 рятувальників, залучено 4 одиниці техніки.
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Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.
Працівники об'єкту організували евакуацію відвідувачів, постраждалих немає.
Повідомлення про подію надійшло о 17:32.
Рятувальники ДПРЧ-25 м. Луцька та оперативно -координаційного центру Головне управління ДСНС України у Волинській області працюють в складі двох ланок газодимозахисної служби в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору від задимлення.
На місці події працюють 14 рятувальників, залучено 4 одиниці техніки.
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Коментарі 1
Яка адреса по Волі? В якому будинку? Чи не магазин мережі 7-23
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