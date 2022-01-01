У Луцьку – пожежа на території торгового центру

У Луцьку – пожежа на території торгового центру
Рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні, що розташоване в підвальному поверсі торгового центру "Гранд Волинь" на пр-ті Волі в м. Луцьку.

Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.

Працівники об'єкту організували евакуацію відвідувачів, постраждалих немає.

Повідомлення про подію надійшло о 17:32.

Рятувальники ДПРЧ-25 м. Луцька та оперативно -координаційного центру Головне управління ДСНС України у Волинській області працюють в складі двох ланок газодимозахисної служби в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору від задимлення.

На місці події працюють 14 рятувальників, залучено 4 одиниці техніки.

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Теги: Луцьк, пожежа, торговий центр
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Яка адреса по Волі? В якому будинку? Чи не магазин мережі 7-23
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