У Луцьку на проспекті Соборності горить квартира. ФОТО

У Луцьку на проспекті Соборності горить квартира. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності, 34 сталася пожежа у квартирі на 8-му поверсі багатоповерхівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Подія трапилася сьогодні, 13 липня, близько 19 години.

Нині на місці працюють рятувальники.

Деталі - згодом.

У Луцьку на проспекті Соборності горить квартира. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності горить квартира. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності горить квартира. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира
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