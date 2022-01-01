У Луцьку на проспекті Соборності горить квартира. ФОТО
Сьогодні, 19:13
У Луцьку на проспекті Соборності, 34 сталася пожежа у квартирі на 8-му поверсі багатоповерхівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Подія трапилася сьогодні, 13 липня, близько 19 години.
Нині на місці працюють рятувальники.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Подія трапилася сьогодні, 13 липня, близько 19 години.
Нині на місці працюють рятувальники.
Деталі - згодом.
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