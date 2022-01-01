У Луцьку на проспекті Соборності горить квартира. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Подія трапилася сьогодні, 13 липня, близько 19 години.



Нині на місці працюють рятувальники.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на проспекті Соборності, 34 сталася пожежа у квартирі на 8-му поверсі багатоповерхівки.Про цеповідомили очевидці.Подія трапилася сьогодні, 13 липня, близько 19 години.Нині на місці працюють рятувальники.Деталі - згодом.

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