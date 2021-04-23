20-річна волинянка за крадіжки втрапила за ґрати на 5 років
Сьогодні, 19:15
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 20-річною жителькою Ковеля крадіжок, в тому числі в умовах воєнного стану, а також про викрадення нею офіційного документа (ч.ч. 1,2,4 ст. 185, ч.1 ст. 357 КК України).
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Доведено, що з вересня 2021 року по березень 2022 року жінка вчинила сім злочинів – викрадала гроші, мобільні телефони, велосипед, товар із магазину, завдавши таким чином потерпілим майнової шкоди на понад 40 тисяч гривень.
Окрім того, заволодівши банківською карткою громадянки, зняла з неї кошти.
Суд визнав волинянку винуватою у вчиненні цих злочинів та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.
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Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Доведено, що з вересня 2021 року по березень 2022 року жінка вчинила сім злочинів – викрадала гроші, мобільні телефони, велосипед, товар із магазину, завдавши таким чином потерпілим майнової шкоди на понад 40 тисяч гривень.
Окрім того, заволодівши банківською карткою громадянки, зняла з неї кошти.
Суд визнав волинянку винуватою у вчиненні цих злочинів та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.
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