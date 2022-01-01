Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 липня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі - 10-15⁰ тепла, вдень - 19-24⁰ тепла.



До обіду у Луцьку протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів.



Температура вночі становитиме 15-16⁰ тепла, вдень прогнозують 14-25⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 14 липня, на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі - 10-15⁰ тепла, вдень - 19-24⁰ тепла.До обіду у Луцьку протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів.Температура вночі становитиме 15-16⁰ тепла, вдень прогнозують 14-25⁰ тепла.

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