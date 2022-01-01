Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 липня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 14 липня, на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі - 10-15⁰ тепла, вдень - 19-24⁰ тепла.
До обіду у Луцьку протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів.
Температура вночі становитиме 15-16⁰ тепла, вдень прогнозують 14-25⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі - 10-15⁰ тепла, вдень - 19-24⁰ тепла.
До обіду у Луцьку протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів.
Температура вночі становитиме 15-16⁰ тепла, вдень прогнозують 14-25⁰ тепла.
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