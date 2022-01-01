Окупанти депортували на територію РФ уже приблизно два мільйони людей з України

Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабної війни російські окупанти вивезли на територію рф уже два мільйони людей.



Про це Зеленський сказав у зверненні до учасників конференції «Азійське лідерство» в Сеулі, пише



«Просто уявіть цю кількість — два мільйони людей. Стільки наших людей уже вивезено в Росію. Кілька сотень тисяч дітей. Точних цифр зараз ніхто не назве — усіх цих вивезених людей позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому, на Батьківщину», — сказав Зеленський.



Президент додав, що у так званих фільтраційних таборах, через які примушують проходити людей на окупованій території, залишаються десятки тисяч людей.



«Молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається», — сказав він.



Зеленський наголосив, що будь-які спроби депортації у сучасному світі повинні отримувати «найжорсткішу реакцію з боку міжнародної спільноти».



Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що унаслідок російських «фільтраційних» операцій в Україні зникли, затримані або примусово депортовані з домівок близько 1,6 мільйона українців, у тому числі 260 тисяч дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що під час повномасштабної війни російські окупанти вивезли на територію рф уже два мільйони людей.Про це Зеленський сказав у зверненні до учасників конференції «Азійське лідерство» в Сеулі, пише Громадське «Просто уявіть цю кількість — два мільйони людей. Стільки наших людей уже вивезено в Росію. Кілька сотень тисяч дітей. Точних цифр зараз ніхто не назве — усіх цих вивезених людей позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому, на Батьківщину», — сказав Зеленський.Президент додав, що у так званих фільтраційних таборах, через які примушують проходити людей на окупованій території, залишаються десятки тисяч людей.«Молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається», — сказав він.Зеленський наголосив, що будь-які спроби депортації у сучасному світі повинні отримувати «найжорсткішу реакцію з боку міжнародної спільноти».Держсекретар СШАзаявив, що унаслідок російських «фільтраційних» операцій в Україні зникли, затримані або примусово депортовані з домівок близько 1,6 мільйона українців, у тому числі 260 тисяч дітей.

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