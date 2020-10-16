Від ракетного обстрілу у Запоріжжі постраждали щонайменше 12 людей
Сьогодні, 21:15
Станом на 20:00 відомо про 12 постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю, який російські військові скоїли 13 липня.
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Сьогодні рашистські потвори принесли в наше місто чергову біду. Дві їхні ракети поцілили в одне з міських підприємств.
Є значні руйнування, а найгірше це те, що постраждали люди. На цей час відомо про 12 постраждалих, які вже отримують медичну допомогу у лікарнях.
На місці події працюють відповідні служби. Рятувальні роботи тривають", - написав Куртєв.
Він також закликав жителів Запоріжжя не поширювати інформацію про "прильоти" ракет ані в соціальних мережах, ані в коментарях у Телеграм-каналах, ані в чатах.
"Не пишіть і не викладайте фото та відео про те, де саме сталися вибухи. Зараз зовсім не слушні часи для "хайпу". Навіть якщо фото чи відео "заблюрене", по ньому все одно можна вирахувати координати", – попросив він.
Куртєв додав, що, спілкуючись у чатах, не можна бути певним, що там немає колаборантів, корегувальників вогню чи інших спільників ворога.
Нагадаємо, в обід 13 липня у місті Запоріжжя пролунали вибухи – російські ракети влучили у підприємство.
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Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Сьогодні рашистські потвори принесли в наше місто чергову біду. Дві їхні ракети поцілили в одне з міських підприємств.
Є значні руйнування, а найгірше це те, що постраждали люди. На цей час відомо про 12 постраждалих, які вже отримують медичну допомогу у лікарнях.
На місці події працюють відповідні служби. Рятувальні роботи тривають", - написав Куртєв.
Він також закликав жителів Запоріжжя не поширювати інформацію про "прильоти" ракет ані в соціальних мережах, ані в коментарях у Телеграм-каналах, ані в чатах.
"Не пишіть і не викладайте фото та відео про те, де саме сталися вибухи. Зараз зовсім не слушні часи для "хайпу". Навіть якщо фото чи відео "заблюрене", по ньому все одно можна вирахувати координати", – попросив він.
Куртєв додав, що, спілкуючись у чатах, не можна бути певним, що там немає колаборантів, корегувальників вогню чи інших спільників ворога.
Нагадаємо, в обід 13 липня у місті Запоріжжя пролунали вибухи – російські ракети влучили у підприємство.
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