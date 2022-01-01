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Трагічно загинув військовий з Волині Вадим Марушко

Трагічно загинув військовий з Волині Вадим Марушко
На Волині трагічно загинув військовослужбовець Вадим Марушко, уродженець села Смолигів.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

Вадим був учасником АТО. З перших днів війни добровольцем пішов на захист України. Був поранений. Після реабілітації - знову на передову до побратимів.

Багато часу на війні, а трагічна смерть застала під час ротації вдома.

"Вадим був справжнім патріотом, мужнім, добрим, життєрадісним, завжди готовим прийти на допомогу. Важко і сумно усвідомлювати втрату! Похорон Марушка Вадима відбудеться 14 липня у с.Смолигів о 13.30 год. від батьківської хати. Прийдімо, віддамо шану товаришу, односельчанину, людині, яка стояла на захисті нашої Держави!", - наголошують у громаді.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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