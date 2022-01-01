Трагічно загинув військовий з Волині Вадим Марушко

Вадим Марушко, уродженець села Смолигів.



Про це



Вадим був учасником АТО. З перших днів війни добровольцем пішов на захист України. Був поранений. Після реабілітації - знову на передову до побратимів.



Багато часу на війні, а трагічна смерть застала під час ротації вдома.



"Вадим був справжнім патріотом, мужнім, добрим, життєрадісним, завжди готовим прийти на допомогу. Важко і сумно усвідомлювати втрату! Похорон Марушка Вадима відбудеться 14 липня у с.Смолигів о 13.30 год. від батьківської хати. Прийдімо, віддамо шану товаришу, односельчанину, людині, яка стояла на захисті нашої Держави!", - наголошують у громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині трагічно загинув військовослужбовець, уродженець села Смолигів.Про це повідомили у Торчинській громаді.Вадим був учасником АТО. З перших днів війни добровольцем пішов на захист України. Був поранений. Після реабілітації - знову на передову до побратимів.Багато часу на війні, а трагічна смерть застала під час ротації вдома."Вадим був справжнім патріотом, мужнім, добрим, життєрадісним, завжди готовим прийти на допомогу. Важко і сумно усвідомлювати втрату! Похорон Марушка Вадима відбудеться 14 липня у с.Смолигів о 13.30 год. від батьківської хати. Прийдімо, віддамо шану товаришу, односельчанину, людині, яка стояла на захисті нашої Держави!", - наголошують у громаді.

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