Судитимуть волинянина, який п`яним скоїв ДТП

Судитимуть волинянина, який п`яним скоїв ДТП
Прокурори Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення нетверезим 25-річним жителем села Самари Ковельского району правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Удень 12 жовтня 2021 року молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння за кермом автомобіля «Audi 80 AVANT» на іноземній реєстрації, на автодорозі поблизу села Сільце, здійснюючи обгін, виїхав на узбіччя, де його авто кілька разів перевернулося.

У результаті ДТП 28-річний пасажир отримав травми. Водій же невдовзі постане перед судом.

Довідково: санкцією ч. 1 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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Теги: Волинь, ДТП, прокуратура
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