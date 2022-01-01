У Луцьку водійка в'їхала в дерево
Сьогодні, 16:57
Вчора, 12 липня, у Луцьку водійка в'їхала в дерево.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Водійка на одній з центральних вулиць міста, водійка виїжджаючи з місця паркування здійснила поворот праворуч, при цьому не обрала безпечну дистанцію та швидкість.
Внаслідок чого виїхала на тротуар, де надалі здійснила наїзд на дерево. Транспортний засіб при ДТП отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) КУпАП.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Водійка на одній з центральних вулиць міста, водійка виїжджаючи з місця паркування здійснила поворот праворуч, при цьому не обрала безпечну дистанцію та швидкість.
Внаслідок чого виїхала на тротуар, де надалі здійснила наїзд на дерево. Транспортний засіб при ДТП отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) КУпАП.
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