Вчора, 12 липня, у Луцьку водійка в'їхала в дерево.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Водійка на одній з центральних вулиць міста, водійка виїжджаючи з місця паркування здійснила поворот праворуч, при цьому не обрала безпечну дистанцію та швидкість.Внаслідок чого виїхала на тротуар, де надалі здійснила наїзд на дерево. Транспортний засіб при ДТП отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками.Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) КУпАП.