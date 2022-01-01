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Росії потрібна утилізація білоруської армії та усунення Лукашенка від влади, – ОП

Росії потрібна утилізація білоруської армії та усунення Лукашенка від влади, – ОП
Росія хоче повністю втягнути Білорусі у війну проти України не лише через дефіцит живої сили. Кремль має намір утилізувати армію сусіда і усунути від влади Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, останнім часом поширюються думки про те, що епізодичні успіхи російської армії на сході України підштовхнули самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка підтвердити готовність вступу у війну.

Додамо, згідно з даними Міноборони України, Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.

Водночас в Генштабі не бачать ударного угрупування на білорусько-українському кордоні, яке б загрожувало б наступом військ Білорусі найближчим часом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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