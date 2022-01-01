Росії потрібна утилізація білоруської армії та усунення Лукашенка від влади, – ОП

Лукашенка.



Про це повідомляє Михайла Подоляка у Twitter.



"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", - написав Подоляк.



Нагадаємо, останнім часом поширюються думки про те, що епізодичні успіхи російської армії на сході України підштовхнули самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка підтвердити готовність вступу у війну.



Додамо, згідно з даними Міноборони України, Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.



Водночас в Генштабі не бачать ударного угрупування на білорусько-українському кордоні, яке б загрожувало б наступом військ Білорусі найближчим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія хоче повністю втягнути Білорусі у війну проти України не лише через дефіцит живої сили. Кремль має намір утилізувати армію сусіда і усунути від владиПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президентау Twitter."Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", - написав Подоляк.Нагадаємо, останнім часом поширюються думки про те, що епізодичні успіхи російської армії на сході України підштовхнули самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка підтвердити готовність вступу у війну.Додамо, згідно з даними Міноборони України, Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.Водночас в Генштабі не бачать ударного угрупування на білорусько-українському кордоні, яке б загрожувало б наступом військ Білорусі найближчим часом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію