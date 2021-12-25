Які продукти здорожчали на Волині





З початку року ціни на Волині зросли на 15,8 %, пише



Що найбільше здорожчало



Лідер здорожчання в червні – цукор. Його вартість на споживчих ринках зросла на майже 21 %. З початку року ціна на цей продукт збільшилася на 17,7%. На другій позиції черед харчів, які зросли в ціні – яйця. Вони здорожчали за місяць на 17,8%.



Крім того, підвищилися ціни також на рис, свинину, м'ясо птиці, овочі, хліб, яловичину та телятину, макаронні вироби, фрукти, продукти переробки зернових, соняшникову олію, безалкогольні напої, кисломолочну продукцію, масло та сири.



На які продукти впала ціна



У списку продуктів та послуг, які здешевшали – майже порожньо. В обласному управлінні статистики відмітили лише незначне зменшення ціни на молоко. Його вартість в порівнянні з травнем впала на 0,1%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на споживчих ринках області у червні порівняно з попереднім місяцем зросли на 3,2 %. Найбільше здорожчали цукор та яйця, – повідомили в обласному управлінні статистики.З початку року ціни на Волині зросли на 15,8 %, пише Суспільне Лідер здорожчання в червні – цукор. Його вартість на споживчих ринках зросла на майже 21 %. З початку року ціна на цей продукт збільшилася на 17,7%. На другій позиції черед харчів, які зросли в ціні – яйця. Вони здорожчали за місяць на 17,8%.Крім того, підвищилися ціни також на рис, свинину, м'ясо птиці, овочі, хліб, яловичину та телятину, макаронні вироби, фрукти, продукти переробки зернових, соняшникову олію, безалкогольні напої, кисломолочну продукцію, масло та сири.У списку продуктів та послуг, які здешевшали – майже порожньо. В обласному управлінні статистики відмітили лише незначне зменшення ціни на молоко. Його вартість в порівнянні з травнем впала на 0,1%.

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