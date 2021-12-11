На Волині затримали сімох чоловіків, які хотіли незаконно виїхати за кордон
Сьогодні, 11:14
За минулу добу прикордонники Волинського загону викрили у пунктах пропуску сім осіб, які планували незаконно перетнути українсько-польський кордон.
Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.
У «Ягодині» інспектори прикордонного контролю виявили ознаки підробки акту огляду медико-соціальної комісії та карток студента.
Документи на паспортний контроль надали троє чоловіків – пасажири рейсових автобусів, що слідували за кордон.
Ще чотирьох псевдостудентів прикордонники затримали у пункті пропуску «Устилуг» та «Ягодин-залізнична станція». Громадяни надали для перевірки пакет документів здобувачів освіти за кордоном.
Однак, як з`ясували правоохоронці, чоловіки навіть не орієнтуються в інформації про виш, у якому нібито навчаються, та порядку проходження навчання.
На правопорушників склали адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Зазначимо, що від початку цього місяця у пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» прикордонники виявили 43 особи, які на паспортний контроль надали документи з ознаками підробки. Про усі випадки охоронці кордону проінформували співробітників Нацполіції, оскільки в діях громадян вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».
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Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.
У «Ягодині» інспектори прикордонного контролю виявили ознаки підробки акту огляду медико-соціальної комісії та карток студента.
Документи на паспортний контроль надали троє чоловіків – пасажири рейсових автобусів, що слідували за кордон.
Ще чотирьох псевдостудентів прикордонники затримали у пункті пропуску «Устилуг» та «Ягодин-залізнична станція». Громадяни надали для перевірки пакет документів здобувачів освіти за кордоном.
Однак, як з`ясували правоохоронці, чоловіки навіть не орієнтуються в інформації про виш, у якому нібито навчаються, та порядку проходження навчання.
На правопорушників склали адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Зазначимо, що від початку цього місяця у пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» прикордонники виявили 43 особи, які на паспортний контроль надали документи з ознаками підробки. Про усі випадки охоронці кордону проінформували співробітників Нацполіції, оскільки в діях громадян вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».
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