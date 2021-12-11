На Волині затримали сімох чоловіків, які хотіли незаконно виїхати за кордон

За минулу добу прикордонники Волинського загону викрили у пунктах пропуску сім осіб, які планували незаконно перетнути українсько-польський кордон.Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.У «Ягодині» інспектори прикордонного контролю виявили ознаки підробки акту огляду медико-соціальної комісії та карток студента.Документи на паспортний контроль надали троє чоловіків – пасажири рейсових автобусів, що слідували за кордон.Ще чотирьох псевдостудентів прикордонники затримали у пункті пропуску «Устилуг» та «Ягодин-залізнична станція». Громадяни надали для перевірки пакет документів здобувачів освіти за кордоном.Однак, як з`ясували правоохоронці, чоловіки навіть не орієнтуються в інформації про виш, у якому нібито навчаються, та порядку проходження навчання.На правопорушників склали адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).Зазначимо, що від початку цього місяця у пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» прикордонники виявили 43 особи, які на паспортний контроль надали документи з ознаками підробки. Про усі випадки охоронці кордону проінформували співробітників Нацполіції, оскільки в діях громадян вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».