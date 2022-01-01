У Луцьку перекрили вулицю





Про це



"У зв’язку із виконанням робіт з підведення мереж водопостачання та водовідведення, відсьогодні, 19 липня, до 11 серпня цього року - зупинено рух транспортних засобів вулицею Народних Дружинників", - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від сьогодні, 19 липня, у Луцьку зупинили рух транспортних засобів вулицею Народних Дружинників.Про це повідомляють у Луцькраді."У зв’язку із виконанням робіт з підведення мереж водопостачання та водовідведення, відсьогодні, 19 липня, до 11 серпня цього року - зупинено рух транспортних засобів вулицею Народних Дружинників", - йдеться у повідомленні.

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