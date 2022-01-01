Електрощити: види, призначення та застосування*





Що таке електрощит

Електрощит - це пристрій, призначений для розподілу електроенергії, що приходить в нього для декількох споживачів. Виробничі процеси включають використання інструментів, механізмів, апаратів, що працюють від електрики. Для розподілу напруги потрібні апарати, що включають:



• пристрої, що захищають від мережевих амплітуд, короткого замикання, перегріву, спалаху;



• вимірювальні прилади, що дозволяють враховувати витрати, контролювати параметри живлення;



• керуючу та регулюючу автоматику, необхідну для пуску, зупинки, налагодження обладнання відповідно до даних, що отримуються від вимірювальних приладів, датчиків, сигналізаторів;



• елементи світлової індикації, звукової сигналізації, що своєчасно інформують про стан обладнання, технологічного процесу та попереджають про аварійну ситуацію.



Пристрої розрізняються за безліччю параметрів.



Види пристрою

Крім комплектації, яку підбирають індивідуально, залежно від виду виробництва, технологічного процесу, виконуваних опцій електрощити розрізняються за:



• матеріалом – металеві, пластикові;



• методами встановлення – навісні, підлогові, вбудовані;



• ступенем захисту від негативного впливу виробничого середовища (пилу, вологи, хімічних аерозолів) – герметичні, негерметичні;



• функціональним призначенням – розподільні, обліково-розподільні, універсальні;



• розмірами;



• кількість модулів.



Складання та склад електрощита залежить від галузі застосування.



Де використовують пристрої



Електрощити необхідні:



• на промислових виробництвах – гірничодобувної, нафтопереробної, металургійної, харчової, фармацевтичної, хімічної, целюлозно-паперової та ін.;



• у теплоенергетиці;



• у житлово-комунальному господарстві;



• у водопостачанні та водоочищенні;



• у електроенергетиці, тощо.



Сфера застосування пристроїв дуже широка, оскільки вони дозволяють покращити показники виробництва, зокрема:



• скоротити обсяг споживаної електроенергії без шкоди якості послуг та кінцевого продукту;



• знизити вартість кінцевого продукту та витрати на його виробництво;



• підвищити термін експлуатації обладнання;



• оптимізувати продуктивність;



• добитися зниження витрат на обслуговування, монтаж, модернізацію;



• подовжити максимум інтервали між ремонтами за рахунок підвищення надійності обладнання;



• мінімізувати ризик аварій та відмов обладнання.



Ефективність та надійність електрощитів залежить від якості комплектуючих та кваліфікації фахівців, які збирають пристрій. Якщо обирати пристрій, варто віддати перевагу надійним постачальникам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед тим, як електроенергія сягає споживача, вона проходить безліч етапів. Для її розподілу, обліку та захисту мережі від перевантажень та інших аварійних ситуацій застосовують електрощити, замовити які можна на ugov.ua , де досвідчені фахівці візьмуть на себе весь комплекс послуг (проектування, виробництво та встановлення) та виконають його у чітко встановлені клієнтом терміни.Електрощит - це пристрій, призначений для розподілу електроенергії, що приходить в нього для декількох споживачів. Виробничі процеси включають використання інструментів, механізмів, апаратів, що працюють від електрики. Для розподілу напруги потрібні апарати, що включають:• пристрої, що захищають від мережевих амплітуд, короткого замикання, перегріву, спалаху;• вимірювальні прилади, що дозволяють враховувати витрати, контролювати параметри живлення;• керуючу та регулюючу автоматику, необхідну для пуску, зупинки, налагодження обладнання відповідно до даних, що отримуються від вимірювальних приладів, датчиків, сигналізаторів;• елементи світлової індикації, звукової сигналізації, що своєчасно інформують про стан обладнання, технологічного процесу та попереджають про аварійну ситуацію.Пристрої розрізняються за безліччю параметрів.Крім комплектації, яку підбирають індивідуально, залежно від виду виробництва, технологічного процесу, виконуваних опцій електрощити розрізняються за:• матеріалом – металеві, пластикові;• методами встановлення – навісні, підлогові, вбудовані;• ступенем захисту від негативного впливу виробничого середовища (пилу, вологи, хімічних аерозолів) – герметичні, негерметичні;• функціональним призначенням – розподільні, обліково-розподільні, універсальні;• розмірами;• кількість модулів.Складання та склад електрощита залежить від галузі застосування.Електрощити необхідні:• на промислових виробництвах – гірничодобувної, нафтопереробної, металургійної, харчової, фармацевтичної, хімічної, целюлозно-паперової та ін.;• у теплоенергетиці;• у житлово-комунальному господарстві;• у водопостачанні та водоочищенні;• у електроенергетиці, тощо.Сфера застосування пристроїв дуже широка, оскільки вони дозволяють покращити показники виробництва, зокрема:• скоротити обсяг споживаної електроенергії без шкоди якості послуг та кінцевого продукту;• знизити вартість кінцевого продукту та витрати на його виробництво;• підвищити термін експлуатації обладнання;• оптимізувати продуктивність;• добитися зниження витрат на обслуговування, монтаж, модернізацію;• подовжити максимум інтервали між ремонтами за рахунок підвищення надійності обладнання;• мінімізувати ризик аварій та відмов обладнання.Ефективність та надійність електрощитів залежить від якості комплектуючих та кваліфікації фахівців, які збирають пристрій. Якщо обирати пристрій, варто віддати перевагу надійним постачальникам.

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