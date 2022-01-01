Росія обстрілює Миколаївщину: за минулу добу поранили 29 людей
Сьогодні, 11:10
29 жителів Миколаївської області отримали поранення у результаті російських обстрілів минулої доби.
Про це повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Зранку зафіксовані прильоти по житлових будинках приватного сектору одного з районів Миколаєва. Пошкоджені будинки і, нажаль, є постраждалі – поранення отримали жінка і чоловік.
Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає", - написала вона.
За словами голови облради, минулої доби під обстріли окупантів потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів, а також Галіцинівської, Широківської та Березнегуватської громад.
Також росіяни били по населених пунктах на лінії розмежування.
За словами Замазєєвої, станом на ранок 19 липня у лікарнях перебувають 329 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 94 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
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Про це повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Зранку зафіксовані прильоти по житлових будинках приватного сектору одного з районів Миколаєва. Пошкоджені будинки і, нажаль, є постраждалі – поранення отримали жінка і чоловік.
Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає", - написала вона.
За словами голови облради, минулої доби під обстріли окупантів потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів, а також Галіцинівської, Широківської та Березнегуватської громад.
Також росіяни били по населених пунктах на лінії розмежування.
За словами Замазєєвої, станом на ранок 19 липня у лікарнях перебувають 329 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 94 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
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