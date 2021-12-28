Конкурсна комісія оголосила керівника САП: ним стане Олександр Клименко
Сьогодні, 11:37
Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу. Найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП.
Про це йшлося у трансляції із засідання комісії, пише Громадське.
Ще 21 грудня 2021-го конкурсна комісія оголосила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк — 229 балів.
Проте конкурсна комісія тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця. Лише 19 липня 2022-го результати затвердили. Так, Клименко має стати головою САП, а Синюк — заступником керівника. Документи для призначення передають до Офісу генпрокурора.
Також комісія звернулась до Офісу генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією.
Зазначимо, що у грудні 2021-го не вдалося затвердити результати, зокрема, через те, що голова комісії Катерина Коваль вимагала проведення повторної спецперевірки кандидатів. Водночас у межах конкурсу всі кандидати вже пройшли перевірку, а повторну перевірку експерти називали незаконною.
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Про це йшлося у трансляції із засідання комісії, пише Громадське.
Ще 21 грудня 2021-го конкурсна комісія оголосила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк — 229 балів.
Проте конкурсна комісія тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця. Лише 19 липня 2022-го результати затвердили. Так, Клименко має стати головою САП, а Синюк — заступником керівника. Документи для призначення передають до Офісу генпрокурора.
Також комісія звернулась до Офісу генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією.
Зазначимо, що у грудні 2021-го не вдалося затвердити результати, зокрема, через те, що голова комісії Катерина Коваль вимагала проведення повторної спецперевірки кандидатів. Водночас у межах конкурсу всі кандидати вже пройшли перевірку, а повторну перевірку експерти називали незаконною.
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